رئيس فاغنر يشيد بانقلاب النيجر ويعرض خدماته

هبة بريس - وكالات

أشاد يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، بالانقلاب العسكري في النيجر ووصفه بأنه “نبأ سار”، وعرض خدمات مقاتليه لفرض النظام، وفق تعبيره.

وظل بريجوجن يمارس أنشطته رغم تمرد لم يكتمل قاده ضد كبار الضباط في الجيش الروسي الشهر الماضي.

جاء ترحيب رئيس فاجنر بالانقلاب في رسالة صوتية بثتها قنوات فاغنر على تليجيرام، وقالت إنها لبريغوجين لكنه لم يشر إلى أي تورط للمجموعة في الانقلاب، الذي وصفه بأنه “لحظة تحرير طال انتظارها من المستعمرين الغربيين”، وقام بما بدا وكأنه دعوة لمقاتليه للمساعدة في حفظ النظام.

وجاء في الرسالة التي نشرت مساء أمس الخميس: “ما حدث في النيجر لم يكن سوى كفاح شعب النيجر مع مستعمريه، مع المستعمرين الذين يحاولون فرض قواعد حياتهم عليه وعلى ظروفه وإبقائه في الحالة التي كانت عليها أفريقيا منذ مئات السنين”.

وكانت للمتحدث نفس النبرة المميزة وطريقة تحويل الجمل للغة الروسية، مثل قائد مجموعة فاغنر، رغم أن رويترز لم تتمكن من تأكيد هويته.

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