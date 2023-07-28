رسميا.. الأهلي السعودي يعلن التعاقد مع رياض محرز

هبة بريس - وكالات

أعلن النادي الأهلي السعودي رسميا التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز.

وبحسب مقطع فيديو نشره الأهلي فإن محرز سيرتبط مع الأهلي حتى 2027.

وكان مانشستر سيتي قد أعلن انتقال محرز إلى الأهلي وقال السيتي عبر موقع “تويتر”: “رياض محرز ينضم للأهلي السعودي بعد خمس سنوات مذهلة مع مانشستر سيتي”.

في حين كتب الأهلي عبر “تويتر”: “انتهى الانتظار.. رياض حقيقة”.

ونشر الأهلي مقطعا مصورا للدولي الجزائري بقميص الفريق يحمل رقم 2027 في إشارة لمدة عقده.

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