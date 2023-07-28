الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ليس الأزمة الأوكرانية.. بوتين يكشف الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار عالميا

2023-07-28 / 14:04
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هبة بريس - وكالات

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار عالميا بما في ذلك للمواد الغذائية، يعود ليس لأزمة أوكرانيا وإنما لسياسات غير محسوبة في مجال الطاقة اعتمدها الغرب.

تصريحات الرئيس الروسي جاءت اليوم الجمعة في كلمة ألقاها خلال جلسة عامة لقمة روسيا إفريقيا المنعقدة في مدينة بطرسبورغ.

وأشار بوتين إلى أن الأزمة في أسواق الأغذية ظهرت أثناء مكافحة وباء فيروس كورونا عندما أغلقت الدول الصناعية مصانعها واضطرت لدعم سكانها على حساب الآخرين.

وأضاف بوتين أن التيسير الكمي الذي تم بموجبه طبع العملات الورقية غير المغطاة، هو أيضا ما أثر في تفاقم الأزمة.

وقال الرئيس الروسي: “لقد لجأوا في الطاقة إلى موارد صديقة للبيئة بسياسة غير مدروسة.. خطأ وراء آخر وهو ما قلب الأمور رأسا على عقب في سوق الأسمدة وسوق الطاقة، وهذا هو السبب في ارتفاع الأسعار في جميع المجالات، والذي ظهر حتى قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية.

وأشار بوتين إلى أن أحداث أوكرانيا “تحفز هذه العملية إلى حد ما”، لكنها “ليست السبب الأساسي”.

وقال: “السبب الجذري يكمن في الأخطاء الجوهرية التي ارتكبتها الدول الصناعية في السياسة المالية وسياسة الطاقة.. وهذا هو سبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية”.

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