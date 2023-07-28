حرائق الغابات في فرنسا

نشرة إنذارية بموجة حرارة وحماية الغابات من الحرائق

2023-07-28 / 15:16
1
ع اللطيف بركة : هبة بريس

من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني، تصدر الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وبشكل يومي، بناءاً على معطيات علمية، خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية، ابتداءا من يوم 29 يوليوز 2023 إلى يوم 31 يوليوز 2023 وبعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا ب:
-نوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والاحتراق؛
-التوقعات المناخية والظروف الطبوغرافية للمناطق؛
تم تحديد الأقاليم حسب درجة الخطورة:
-خطورة قصوى (المستوى الأحمر) في أقاليم شفشاون، وزان، تطوان، افران، خنيفرة، الناظور، الصويرة، أكادير اداوتنان، تارودانت وتازة
ـ خطورة مرتفعة (المستوى البرتقالي) في أقاليم طنجة-أصيلة، فحص-أنجرة، الحسيمة، العرائش، بركان، وجدة أنجاد، صفرو، تاونات، بني ملال، أزيلال، الخميسات، الدرويش وجرسيف.
ـ خطورة متوسطة (المستوى الأصفر) في أقاليم القنيطرة، سيدي سليمان، تاوريرت وشيشاوة.
وعليه، يجب توخي الحيطة والحذر من طرف الساكنة المجاورة للمجالات الغابوية او العاملين بها وكذلك من طرف المصطافين والزوار وعليهم أن يتفادوا أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق كما عليهم إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برلمانية تدعو الحكومة لإيقاف زراعة البطيخ الأحمر

برلمانية تدعو الحكومة لإيقاف زراعة البطيخ الأحمر

2023-07-28 / 19:56
Photo of مكافحة “الإيدز” في العالم.. ما حال المغرب ؟

مكافحة “الإيدز” في العالم.. ما حال المغرب ؟

2023-07-28 / 19:42
Photo of عيد العرش…القوات الملكية الجوية تنظم استعراضات جوية بالمضيق

عيد العرش…القوات الملكية الجوية تنظم استعراضات جوية بالمضيق

2023-07-28 / 19:00
Photo of منظمة دولية تلتمس عفوا ملكيا للإفراج عن صحفيين معتقلين

منظمة دولية تلتمس عفوا ملكيا للإفراج عن صحفيين معتقلين

2023-07-28 / 18:38
Photo of انفجار قنينة عاشوراء بسطات…الأمن يوقف أربعة أشخاص للتحقيق

انفجار قنينة عاشوراء بسطات…الأمن يوقف أربعة أشخاص للتحقيق

2023-07-28 / 18:25
Photo of علاكوش لهبة بريس: جميع النقابات متفقة على كافة النقط ولاداعي للمغالطات

علاكوش لهبة بريس: جميع النقابات متفقة على كافة النقط…

2023-07-28 / 13:18
Photo of انطلاق أشغال ازالة الحلبة المطاطية لملعب طنجة الكبير واضافة مدرجات جديدة

انطلاق أشغال ازالة الحلبة المطاطية لملعب طنجة الكبير واضافة…

2023-07-28 / 12:46
Photo of طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-07-28 / 09:09
Photo of تطوان..شركة “فيثاليس” للنقل الحضري ترفع دعوى ضد مجهول بسبب احتراق حافلة

تطوان..شركة “فيثاليس” للنقل الحضري ترفع دعوى ضد مجهول بسبب…

2023-07-28 / 00:49
Photo of المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعقد مجلسه الإداري

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعقد مجلسه الإداري

2023-07-27 / 22:07

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق