حرائق الغابات في فرنسا

نشرة إنذارية بموجة حرارة وحماية الغابات من الحرائق

2023-07-28 / 15:16
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني، تصدر الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وبشكل يومي، بناءاً على معطيات علمية، خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية، ابتداءا من يوم 29 يوليوز 2023 إلى يوم 31 يوليوز 2023 وبعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا ب:
-نوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والاحتراق؛
-التوقعات المناخية والظروف الطبوغرافية للمناطق؛
تم تحديد الأقاليم حسب درجة الخطورة:
-خطورة قصوى (المستوى الأحمر) في أقاليم شفشاون، وزان، تطوان، افران، خنيفرة، الناظور، الصويرة، أكادير اداوتنان، تارودانت وتازة
ـ خطورة مرتفعة (المستوى البرتقالي) في أقاليم طنجة-أصيلة، فحص-أنجرة، الحسيمة، العرائش، بركان، وجدة أنجاد، صفرو، تاونات، بني ملال، أزيلال، الخميسات، الدرويش وجرسيف.
ـ خطورة متوسطة (المستوى الأصفر) في أقاليم القنيطرة، سيدي سليمان، تاوريرت وشيشاوة.
وعليه، يجب توخي الحيطة والحذر من طرف الساكنة المجاورة للمجالات الغابوية او العاملين بها وكذلك من طرف المصطافين والزوار وعليهم أن يتفادوا أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق كما عليهم إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.

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