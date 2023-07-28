انطلاق أشغال ازالة الحلبة المطاطية لملعب طنجة الكبير واضافة مدرجات جديدة

هبة بريس - مكتب طنجة

انطلقت أشغال ازالة الحلبة المطاطية لملعب ابن بطوطة بطنجة، واضافة مدرجات جديدة مكانها لتصل طاقته الاستيعابية لأكثر من 80 ألف متفرج.

وكان ملعب طنجة قد خضع لعملية إصلاح شاملة همت بالأساس العشب وتوسيع طاقته الاستيعابية وباقي المرافق، قبل احتضانه بعض المباريات ضمن كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب خلال الفترة الممتدة من فاتح وإلى 11 فبراير الجاري.

بدوره عبد المالك أبرون، رئيس لجنة البنيات التحتية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كان قد اكد أنه بعد كأس للعالم للأندية ستكون إصلاحات مهمة بعدد من الملاعب من بينها مركبي طنجة و الرباط.

وقال أبرون بأن ملعب طنجة ستتم تغطيته بالكامل و ستتم إزالة حلبته المطاطية و بناء مدرجات مكانها لتوسيع طاقته الاستعابية خاصة وان الملعب ادرج ضمن الملاعب التي تقدم بها المغرب ضمن ملف ترشحه لاحتضان منافسات كاس العالم 2030 الى جانب البرتغال واسبانيا .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0