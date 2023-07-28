القدس

المغرب يُدين تمادي بعض المسؤولين الإسرائيليين في اقتحامات المسجد الأقصى

2023-07-28 / 10:15
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هبة بريس

أعرب مصدر في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس، تدين تمادي بعض المسؤولين الإسرائيليين في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك وباحاته بمشاركة بعض المتطرفين من اتباعهم.

وأكد نفس المصدر أن المملكة المغربية، من منطلق المواقف الثابتة للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تجدد رفضها الكامل لكل التصرفات الأحادية الهادفة الى تقويض جهود التهدئة.

ودعت إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وتفادي كل أشكال التصعيد والاستفزاز.

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‫12 تعليقات

  2. يجب على الاسرائلين احترام مشاعر المسلمين وعدم اقتحام المسجد الاقصى المبارك الذي هو قبلة قبلة المسلمين .

  3. ندعوا الى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى وتفادي كل أشكال الاستفزاز من طرف المتطرفين وسندافع عن كرامة القدس والمسجد الأقصى بكل مجهوداتنا .

  4. بسيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية فلسطين والمسجد الأقصى المبارك رئيس لجنة القدس.

  5. تجدد المملكة المغربية رفضها القاطع والتام لهذه التصرفات غير القانونية التى قام المتطرفين باقتحام المسجد الاقصى المبارك.

  6. يجب تهدئة الوضع ووجود حلول مناسبة للقضاء على مثل هذه التصرفات غير القانونية.

  7. قد حان الوقت لكي لا نتكر اي أحد يستهزؤ ويستفز بالقدس الشريف نحن شعب مغربي متضامن ومناظل ومكافح من أجل فلسطين والمسجد الأقصى المبارك.

  8. يجب علينا نحن المسلمين والمسلمات ان ندافع عن مقدساتنا الإسلامية إلى أن يرث الله الارض ومن عليها وحفظ الله ملكنا الغالي دائما سباقا للخير والتعاون مع فلسطين في السراء والضراء .

  9. إنها تصرفات غير مقبولة في ظل ما يقوموا به هؤلاء المتطرفين الذين لا هوية لهم حسبنا الله ونعم الوكيل.

  10. بهذه التصرفات غير القانونية أظن أنها ستؤثر على العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين المغرب وإسرائيل.

  11. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سندافع على مقدساتنا الإسلامية حتى وإن كلفنا ذالك ارواحنا .

  12. القدس والمسجد الأقصى جزء منا لا يتجزأ نحن شعب مغربي متضامن وسنتحد مع فلسطين ملكا وشعبا إلى آخر نبضة قلب.

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