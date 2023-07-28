طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا إلى حار بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية وبالمنطقة الشرقية والسهول الداخلية.

وستتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية محلية فوق السواحل الشمالية والوسطى خلال الليل والصباح، وقطرات مطرية محلية ستهم السواحل ما بين سيدي إفني والعيون.

كما يرتقب، تناثر محلي لحبات من الغبار بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والجنوب ومرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 22 و 28 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 18 و 23 درجة بالمنطقة الشرقية وستكون ما بين 16 و 22 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

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