طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة
هبة بريس
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا إلى حار بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية وبالمنطقة الشرقية والسهول الداخلية.
وستتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية محلية فوق السواحل الشمالية والوسطى خلال الليل والصباح، وقطرات مطرية محلية ستهم السواحل ما بين سيدي إفني والعيون.
كما يرتقب، تناثر محلي لحبات من الغبار بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والجنوب ومرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 22 و 28 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 18 و 23 درجة بالمنطقة الشرقية وستكون ما بين 16 و 22 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
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10 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث النافع يارب العالمين..
الحمد لله على كل حال..
على المواطنين تجنب الحرارة المفرطة وقت الظهيرة..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
اللهم يارب نجينا من نار جهنم الحمرة..
الحرارة مضرة للأطفال والشيوخ..
أشعة الشمس مفيدة للصحة فيتامين D مهم للعظام..
اليوم رابع أيام الصمايم التي تدوم 40 يوما..
اللهم احفظنا من نار جهنم..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..