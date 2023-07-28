طقس
الصورة تعبيرية

طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-07-28 / 09:09
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا إلى حار بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية وبالمنطقة الشرقية والسهول الداخلية.

وستتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية محلية فوق السواحل الشمالية والوسطى خلال الليل والصباح، وقطرات مطرية محلية ستهم السواحل ما بين سيدي إفني والعيون.

كما يرتقب، تناثر محلي لحبات من الغبار بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والجنوب ومرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 22 و 28 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 18 و 23 درجة بالمنطقة الشرقية وستكون ما بين 16 و 22 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of علاكوش لهبة بريس: جميع النقابات متفقة على كافة النقط ولاداعي للمغالطات

علاكوش لهبة بريس: جميع النقابات متفقة على كافة النقط…

2023-07-28 / 13:18
Photo of انطلاق أشغال ازالة الحلبة المطاطية لملعب طنجة الكبير واضافة مدرجات جديدة

انطلاق أشغال ازالة الحلبة المطاطية لملعب طنجة الكبير واضافة…

2023-07-28 / 12:46
Photo of تطوان..شركة “فيثاليس” للنقل الحضري ترفع دعوى ضد مجهول بسبب احتراق حافلة

تطوان..شركة “فيثاليس” للنقل الحضري ترفع دعوى ضد مجهول بسبب…

2023-07-28 / 00:49
Photo of المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعقد مجلسه الإداري

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعقد مجلسه الإداري

2023-07-27 / 22:07
Photo of الملك عن السقاط …القطاع البنكي والمالي فقد أحد أطره الوطنية الكفأة

الملك عن السقاط …القطاع البنكي والمالي فقد أحد أطره…

2023-07-27 / 21:35
Photo of المغرب .. تقديم عرض حول المنظومة الوطنية للإنقاذ البحري

المغرب .. تقديم عرض حول المنظومة الوطنية للإنقاذ البحري

2023-07-27 / 20:40
Photo of شواطئ نظيفة 2023 : بوزنيقة تتوج للسنة ال17 على التوالي

شواطئ نظيفة 2023 : بوزنيقة تتوج للسنة ال17 على…

2023-07-27 / 18:53
Photo of الجديدة : قتل إبنه ومُتِّع بالفصل 416 ليُحْكم عليه بسنة سجنا نافذا

الجديدة : قتل إبنه ومُتِّع بالفصل 416 ليُحْكم عليه…

2023-07-27 / 18:44
Photo of عبد النباوي ..المغرب تمكن من إنشاء ترسانة قانونية حديثة

عبد النباوي ..المغرب تمكن من إنشاء ترسانة قانونية حديثة

2023-07-27 / 18:33
Photo of نشرة إنذارية: موجة حر مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

نشرة إنذارية: موجة حر مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

2023-07-27 / 18:23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق