تطوان..شركة “فيثاليس” للنقل الحضري ترفع دعوى ضد مجهول بسبب احتراق حافلة

هبة بريس - تطوان

على اثر حادث احتراق حافلة تابعة لشركة النقل الحضري بمدينة تطوان (فبثاليس) ، تقدمت الشركة بشكاية ضد مجهول لدى وكيل الملك للمحكمة الابتدائية بتطوان، وذلك للوقوف على اسباب حدوث الحريق، ولفتح تحقيق بشان خلفيات واسباب الحادث.

وكانت السلطات المحلية والوقاية المدنية قد انتقلت الى عين المكان لاخماد الحريق والوقوف على مجريات واسباب الحادث في انتظار نتائج التحقيق.

وتحرص شركة فيثاليس على اطلاع الراي العام على كل تفاصيل الحوادث التي تطرأ وذلك في اطار الشفافية في التواصل ولضمان سلامة تنقل المواطنين بالمدينة ، علما ان حوادث تعرض الحافلات للاحتراق تحدث في عدة مدن مغربية مثل احتراق حافلة شركة ألزا في الأسبوع الماضي بمدينة مراكش دون ان يخلف ضحايا.

وحسب مصادر من شركة فيثاليس للنقل الحضري، فان الشركة سبق ان تقدمت منذ سنة لرئيس السلطة المفوضة للنقل الحضري ورئيس الجماعة الحضرية بمدينة تطوان باقتراح لادخال 150 حافلة جديدة لتجديد اسطول النقل الحضري لمدينة تطوان بمواصفات عالمية وتكنولوجيا عالية المستوى وفي اطار حماية البيئة واستعمال الطاقات المتحددة في قطاع النقل بالمدن، وذلك لتحسين جودة تنقل المواطنين، مع الإبقاء على الثمن الحالي 2 دراهم الذي يعد اقل سعر معتمد في النقل الحضري على الصعيد الوطني، غير ان رئيس الجماعة الحضرية لمدينة تطوان رفض هذا الاقتراح.

واضافت الشركة ان هذا الرفض مسجل في محضر اجتماع اللجنة المحلية للتحكيم بحضور عامل عمالة تطوان.

وتحرص شركة فيثاليس على التفاعل الايجابي مع مطالب وملاحظات المواطنين. وتؤكد الشركة على مسؤولية رئيس الجماعة الحضرية بخصوص استمرار وجود حافلات قديمة بمدينة تطوان بسبب رفضه المتكرر لتجديد اسطول النقل الحضري بالمدينة.

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