بنزيما وحمدالله يقودان اتحاد جدة للفوز على الترجي التونسي

2023-07-27 / 22:24
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تفوق اتحاد جدة السعودي على الترجي الرياضي التونسي بهدفين لهدف، في الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال العرب المقامة في السعودية تحت اسم “كأس الملك سلمان للأندية الأبطال”.

دخل اتحاد جدة اللقاء مدججا بنجومه، الذين يتقدمهم الوافد الجديد الفرنسي كريم بنزيما، إضافة إلى المغربي عبد الرزاق حمد الله، والبرازيليين رومارينهو وإيغور كورونادو، والبرتغالي جوتا.

وبرغم ذلك، لم يفلح الاتحاد طيلة الشوط الأول في أخذ الأسبقية، ليباغته أسامة بوقرة بهدف جميل لصالح الترجي.

ونجح عبد الرزاق حمد الله في متابعة كرة عرضية من بنزيما، ليسجل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بدقائق.

وفي الشوط الثاني، منح المخضرم كريم بنزيما الفوز للاتحاد بقذيفة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

يشار إلى أن المجموعة ذاتها (الأولى) شهدت فوز الشرطة العراقي على الصفاقسي التونسي بهدف نظيف.

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