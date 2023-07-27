الملك عن السقاط …القطاع البنكي والمالي فقد أحد أطره الوطنية الكفأة

2023-07-27 / 21:35
1

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم محمد السقاط.

وقال العاهل المغربي، في هذه البرقية، “فقد علمنا ببالغ التأثر بنبأ وفاة المشمول بعفو الله ورضاه، المرحوم محمد السقاط، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان”.

وأضاف الملك محمد السادس “وبهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم، ومن خلالكم، لكافة أهل الراحل المبرور وذويه، ولسائر أقربائه وأصدقائه، عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا، في هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، مستحضرين، بكل تقدير، مناقب الفقيد الذي برحيله فقد القطاع البنكي والمالي المغربي أحد أطره الوطنية الكفأة، المشهود له بالإبداع والجدية وبالحنكة العالية التي أبان عنها في مختلف المهام والمناصب السامية التي تقلدها بكل مسؤولية ونزاهة واقتدار، ولاسيما منصب والي بنك المغرب”.

وقال العاهل المغربي “فالله العلي القدير نسأل أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن ينزل فقيدكم العزيز منزلا مباركا في جنات الخلد، ويثيبه خير الجزاء على ما قدم لوطنه من خدمات جليلة، ويجعله من الذين أنعم عليهم، جلت قدرته “من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا”. و”إنا لله وإنا إليه راجعون”. صدق الله العظيم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تطوان..شركة “فيثاليس” للنقل الحضري ترفع دعوى ضد مجهول بسبب احتراق حافلة

تطوان..شركة “فيثاليس” للنقل الحضري ترفع دعوى ضد مجهول بسبب…

2023-07-28 / 00:49
Photo of المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعقد مجلسه الإداري

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعقد مجلسه الإداري

2023-07-27 / 22:07
Photo of المغرب .. تقديم عرض حول المنظومة الوطنية للإنقاذ البحري

المغرب .. تقديم عرض حول المنظومة الوطنية للإنقاذ البحري

2023-07-27 / 20:40
Photo of شواطئ نظيفة 2023 : بوزنيقة تتوج للسنة ال17 على التوالي

شواطئ نظيفة 2023 : بوزنيقة تتوج للسنة ال17 على…

2023-07-27 / 18:53
Photo of الجديدة : قتل إبنه ومُتِّع بالفصل 416 ليُحْكم عليه بسنة سجنا نافذا

الجديدة : قتل إبنه ومُتِّع بالفصل 416 ليُحْكم عليه…

2023-07-27 / 18:44
Photo of عبد النباوي ..المغرب تمكن من إنشاء ترسانة قانونية حديثة

عبد النباوي ..المغرب تمكن من إنشاء ترسانة قانونية حديثة

2023-07-27 / 18:33
Photo of نشرة إنذارية: موجة حر مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

نشرة إنذارية: موجة حر مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

2023-07-27 / 18:23
Photo of هذه لائحة الدول الافريقية التي سيمنحها بوتين حبوب اوكرانيا

هذه لائحة الدول الافريقية التي سيمنحها بوتين حبوب اوكرانيا

2023-07-27 / 16:47
Photo of سطات.. شوارع تشتكي حالها وسياسة الترقاع تواصل مسارها

سطات.. شوارع تشتكي حالها وسياسة الترقاع تواصل مسارها

2023-07-27 / 15:52
Photo of الحسيمة ..مطالب برلمانية باتخاذ تدابير استعجالية للقضاء على الحشرة القرمزية

الحسيمة ..مطالب برلمانية باتخاذ تدابير استعجالية للقضاء على الحشرة…

2023-07-27 / 13:42

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق