الريال يهزم اليونايتد وديا

تفوق ريال مدريد الإسباني على نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين نظيفين، في مباراة ودية جمعت الفريقين فجر الخميس في الولايات المتحدة.

وأمام أكثر من 65 ألف متفرج حضروا اللقاء على ملعب إن آر جاي في مدينة هيوستن، دخل الفريقان بتشكيلتيهما الأساسية.

وباغت الوافد الجديد إلى الريال، الإنجليزي الشاب جودي بيلنغهام دفاع وحارس اليونايتد الجديد الكاميروني أندريه أونانا، مسجلا هدفا مبكرا عند الدقيقة السادسة من عمر اللقاء.

وفي الشوط الثاني، أجرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والهولندي إريك تين هاغ تبديلات عديدة لللاعبيهما، ليدخل الإسباني المخضرم خوسيلو (33 عاما) ويوقع على هدف تاريخي لصالح الريال من مقصية رائعة قبل نهاية اللقاء بدقائق.

وكان لافتا وقوف المتألق أونانا حارس اليونايتد دون أن يحرك ساكنا أمام مقصية خوسيلو التي جاءت بعد عرضية مميزة من لوكاس فاسكيز.

يشار إلى أن المباراة الودية أقيمت ضمن بطولة تجميعية باسم “جولة أبطال كرة القدم”، تضم بالإضافة إلى الريال واليونايتد، كلا من برشلونة ويوفنتوس، وآرسنال

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