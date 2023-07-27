الريال يهزم اليونايتد وديا

2023-07-27 / 19:32
0

تفوق ريال مدريد الإسباني على نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين نظيفين، في مباراة ودية جمعت الفريقين فجر الخميس في الولايات المتحدة.

وأمام أكثر من 65 ألف متفرج حضروا اللقاء على ملعب إن آر جاي في مدينة هيوستن، دخل الفريقان بتشكيلتيهما الأساسية.

وباغت الوافد الجديد إلى الريال، الإنجليزي الشاب جودي بيلنغهام دفاع وحارس اليونايتد الجديد الكاميروني أندريه أونانا، مسجلا هدفا مبكرا عند الدقيقة السادسة من عمر اللقاء.

وفي الشوط الثاني، أجرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والهولندي إريك تين هاغ تبديلات عديدة لللاعبيهما، ليدخل الإسباني المخضرم خوسيلو (33 عاما) ويوقع على هدف تاريخي لصالح الريال من مقصية رائعة قبل نهاية اللقاء بدقائق.

وكان لافتا وقوف المتألق أونانا حارس اليونايتد دون أن يحرك ساكنا أمام مقصية خوسيلو التي جاءت بعد عرضية مميزة من لوكاس فاسكيز.

يشار إلى أن المباراة الودية أقيمت ضمن بطولة تجميعية باسم “جولة أبطال كرة القدم”، تضم بالإضافة إلى الريال واليونايتد، كلا من برشلونة ويوفنتوس، وآرسنال

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “بسبب الحجاب”.. إسبانيا تمنح الجنسية إلى لاعبة شطرنج إيرانية

“بسبب الحجاب”.. إسبانيا تمنح الجنسية إلى لاعبة شطرنج إيرانية

2023-07-27 / 18:07
Photo of في مشهد غريب.. لاعبة نيجيريا تخلع قميصها احتفالا بهدف تاريخي في مونديال السيدات

في مشهد غريب.. لاعبة نيجيريا تخلع قميصها احتفالا بهدف…

2023-07-27 / 17:52
Photo of كأس الملك سلمان.. الوداد يستهل مشواره بتعادل أمام السد القطري

كأس الملك سلمان.. الوداد يستهل مشواره بتعادل أمام السد…

2023-07-27 / 16:12
Photo of الدولي المغربي أملاح يقترب من الانضمام لنادي فالنسيا

الدولي المغربي أملاح يقترب من الانضمام لنادي فالنسيا

2023-07-27 / 14:46
Photo of العصبة الاحترافية تكشف عن الأندية الممنوعة من الانتدابات

العصبة الاحترافية تكشف عن الأندية الممنوعة من الانتدابات

2023-07-27 / 09:18
Photo of الهلال السعودي يضم رسميا البرازيلي مالكوم

الهلال السعودي يضم رسميا البرازيلي مالكوم

2023-07-26 / 22:47
Photo of التونسي الحفناوي يحرز ميدالية ذهبية في بطولة العالم للسباحة

التونسي الحفناوي يحرز ميدالية ذهبية في بطولة العالم للسباحة

2023-07-26 / 21:18
Photo of بطولة الأندية العربية .. البرنامج الكامل للمباريات

بطولة الأندية العربية .. البرنامج الكامل للمباريات

2023-07-26 / 18:26
Photo of استبعاد روسيا وبيلاروس من لائحة المدعوين لـ”أولمبياد 2024″

استبعاد روسيا وبيلاروس من لائحة المدعوين لـ”أولمبياد 2024″

2023-07-26 / 18:21
Photo of الوداد تفتتح غدا البطولة العربية بمواجهة قوية أمام السد القطري

الوداد تفتتح غدا البطولة العربية بمواجهة قوية أمام السد…

2023-07-26 / 15:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق