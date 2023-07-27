شواطئ نظيفة 2023 : بوزنيقة تتوج للسنة ال17 على التوالي

نظم، اليوم الخميس، حفل رسمي جرى خلاله رفع اللواء الأزرق على مستوى شاطئ بوزنيقة للسنة السابعة عشر على التوالي.

حضر هذا الحفل عامل إقليم بن سليمان السيد سمير اليزيدي، إضافة إلى ممثلي المجلس البلدي لبوزنيقة، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والمجتمع المدني، وكذا مسؤولين عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشخصيات مدنية وعسكرية.

وحصل شاطئ بوزنيقة على هذه العلامة البيئية للسنة السابعة عشر على التوالي منذ سنة 2007، وذلك بفضل المشاركة المواطنة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في برنامج “شواطئ نظيفة” الذي تديره مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والمتمحور هذه السنة حول مكافحة النفايات البلاستيكية في البحار والمحيطات.

وتعتبر علامة “اللواء الأزرق” مرجعا دوليا في جودة المواقع الساحلية، تصدرها المؤسسة الأوروبية للتعليم البيئي (FEE) لتمييز المواقع الساحلية التي تحترم معايير الجودة والسلامة.

وبشأن تهيئة وصيانة المنشآت، قام المكتب بتجهيز الشاطئ بفضاء خاص بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة (باغود، طاولات، مظلات …)، ووحدات للاغتسال ومرافق ترفيهية، ومراكز إسعافات أولية، وكذا حمامات في الهواء الطلق ونافورات عمومية.

ويحرص المكتب كذلك على التنظيف اليومي للشاطئ ومحيطه وغربلة الرمال مع توفير حاويات نفايات وأكياس قابلة لإعادة التدوير على امتداد الشاطئ، فضلا عن السهر على تنظيف “واد سيكون” في إطار المساهمة في حماية البيئة.

أما بخصوص التوعية والتثقيف في مجال التنمية المستدامة، فقد أنجز المكتب برنامجا للتوعية متعلقا بحماية المحيطات من تأثيرات التغيرات المناخية والتلوث البلاستيكي.

ويهدف هذا البرنامج، الذي يضم حملات جمع النفايات على مستوى الشاطئ، والفرز الانتقائي، بالإضافة إلى ورش عمل إعادة تدوير النفايات، وموائد مستديرة، وعرض برامج وثائقية…، إلى توعية المصطافين بأهمية حماية البيئة وغرس السلوك الإيكولوجي المسؤول في نفوسهم لتبنيه بشكل يومي.

وبالموازاة مع ذلك، يقدم المكتب برنامجا ترفيهيا يوميا يشمل الألعاب الجماعية وورشات للرسم والنحت على الرمال بالإضافة إلى المسابقات الرياضية (الرياضات المائية والرياضات الرملية)، وكذا مسرحيات حول مواضيع بيئية.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز الموسم الصيفي لهذه السنة، بإنشاء مكتبة بالقرية الترفيهية للمكتب مجهزة بكتب ذات مواضيع متنوعة مما يتيح للمصطافين القراءة بالشاطئ وبالتالي تعزيز التعلم في المجال البيئي.

وبشأن علامات التشوير، تم وضع لوحات للتوعية والإرشادات على مستوى شاطئ بوزنيقة، خاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى شاشة رقمية كبيرة ومحطة تفاعلية لتمكين زوار الشاطئ من أدوات التوعية الرقمية والعروض الديناميكية.

وبشأن مجال مراقبة جودة مياه البحر، يقوم المكتب بتعزيز مراقبة جودة مياه الاستحمام بشاطئ بوزنيقة طوال فترة الصيف.

في هذا السياق قال السيد زكرياء كرطيط رئيس قسم التنمية بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في كلمة بالمناسبة، إن رفع اللواء الأزرق بالشاطئ للسنة السابعة عشر على التوالي، هو إنجاز كبير جاء تتويجا لمجهودات التي يقوم بها المكتب باعتباره المحتضن الرسمي للشاطىء بوزنيقة رفقة مجموعة من الشركاء.

ولفت في هذا الصدد إلى أن المكتب قام بمجهود مبني على برنامج غني ومتنوع بدأ بتجهيز الشاطئ بولوجيات أساسية، خصوصا تسهيل الولوج لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا تجهيز مختلف المرافق التي يحتاجها رواد الشاطئ والمصطافين.

وأوضح، أنه فضلا تنظيف الشاطئ على طول أيام الأسبوع، أقام المكتب خلال هذه السنة قرية بيداغوجية، يقدم خلالها مجموعة من الورشات والأنشطة المتعلقة بالتوعية بأهمية البيئة وحماية المحيطات من النفايات البلاستيكية، فضلا عن تنظيم ورشات تتعلق بالرسم حول موضوع البيئة، وورشة لتدوير النفايات البلاستيكية وكذا البستنة، بالإضافة إلى تحسيس المواطنين بضرورة عقلنة استعمال المياه الصالحة للشرب والحفاظ على الموارد المائية من الثلوث.

من جهتها، قالت السيدة وفاء حفيظ رئيسة مصلحة تواصل القرب (المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب)، في تصريح لقناة M24 التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه في إطار برنامج “شواطئ نظيفة 2023 ” الذي تديره مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يرفرف اللواء الأزرق بهذا الشاطىء للمرة 17 على التوالي، وذلك بفضل جهود المكتب (ONEE)، بشراكة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة وجماعة بوزنيقة.

وفي هذا الصدد، تضيف السيدة حفيظ، قام المكتب بإنشاء قرية بيداغوجية تضم عدة ورشات (الرياضات البحرية، الرسوم والتدوير، مهن الماء، التحسيس والتوعية، مكتبة تضم عددا مهما من الكتب بمبادرة من المكتب).

وبالمناسبة تم تقديم مسرحية، من طرف مجموعة من الشباب تتناول خطورة النفايات البلاستيكية على مياه البحر، إضافة إلى توزيع جوائر وهدايا على ممثلي عدد من المؤسسات والجمعيات والأطفال الذين يساهمون في مختلف أنشطة القرية البيداغوجية بالشاطىء للمكتب.

ويندرج انخراط المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في الحملة الوطنية “شواطئ نظيفة”، في إطار استراتيجية المكتب الرامية إلى الحفاظ على البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة بالمغرب.

تجدر الإشارة إلى أن الحصول على هذا اللواء يتطلب إعداد الموقع المرشح من خلال استيفاء عدد من المعايير، لا سيما في مجالات النظافة والسلامة وكذا الوعي بالتنمية المستدامة والتنشيط الرياضي والثقافي والفني.

ويعتمد تجديد هذه العلامة على الحفاظ والتحسين المستمر للمكتسبات على أساس تقييم سنوي من قبل المؤسسة الأوروبية للتعليم البيئي (FEE) لحالة الشواطئ المستفيدة.

ويندرج انخراط المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في الحملة الوطنية “شواطئ نظيفة” في إطار استراتيجية المكتب الرامية إلى الحفاظ على البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة بالمغرب.

ولقد توج هذا الانخراط بالعديد من الجوائز لشاطئ بوزنيقة: ” جائزة للا حسناء للساحل المستدام” في سنوات 2022 و2018 و2016، و”جائزة المبادرة” في سنوات 2011 و2009 و2007، و” جائزة الابتكار” في سنتي 2008 و

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