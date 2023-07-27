في مشهد غريب.. لاعبة نيجيريا تخلع قميصها احتفالا بهدف تاريخي في مونديال السيدات

هبة بريس - وكالات

خطفت اللاعبة النيجيرية، أسيسات أوشوالا، الأضواء في مباراة منتخب بلادها ضد أستراليا (3-2)، يوم الخميس، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمونديال السيدات.

وسجلت أوشوالا، المحترفة في صفوف نادي برشلونة الإسباني، الهدف الثالث لمنتخب بلادها في الدقيقة 72، لتمنحه فوزا هاما وثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الهدف، أصبحت أوشوالا أول لاعبة إفريقية تسجل في ثلاث بطولات لكأس العالم، واحتفلت بطريقة خاصه بهذا الهدف وبإنجازها، حيث خلعت قميصها وركضت إلى جنب الملعب في مشهد نادر وغريب في مباريات كرة القدم النسائية.

وعلى عكس مباريات السيدات، فظاهرة خلع القميص للاحتفال بالأهداف، منتشرة بشكل كبير بين لاعبي كرة القدم الرجال، ولكنهم يعاقبون بالحصول على الإنذار وهي نفس العقوبة التي تفرض على السيدات.

وبهذا الفوز، قفز المنتخب النيجيري إلى صدارة المجموعة الثانية مع أربع نقاط، على غرار كندا الثانية، فيما تراجعت أستراليا إلى المركز الثالث مع ثلاث نقاط، وتتذيل إيرلندا المجموعة بلا رصيد.

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