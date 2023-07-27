عزيز أخنوش

أخنوش يمثل الملك في القمة الثانية روسيا-إفريقيا

2023-07-27 / 17:03
0
هبة بريس

وصل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الخميس 27 يوليوز إلى سان بطرسبورغ، لتمثيل الملك محمد السادس في القمة الثانية روسيا-إفريقيا.

وانطلقت أشغال القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي روسيا-افريقيا، اليوم الخميس بسان بطرسبورغ، بحضور قادة دول وحكومات ووزراء 49 بلدا افريقيا، حسب الكرملين.

ويضم الوفد المغربي المشارك في القمة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة وسفير المغرب بروسيا، لطفي بوشعرة.

وبعد دورة أولى في سوتشي سنة 2019، تطمح القمة الروسية الافريقية الى تعزيز الشراكات في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والانسانية.

ويضم البرنامج الرسمي لهذا الحدث الذي يتواصل يومي 27 و28 يوليوز، أزيد من 50 جلسة ومائدة مستديرة بمواضيع متنوعة تهم أساسا الطاقة والسيادة الغذائية.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ترحيل مهاجرين غير شرعيين.. السنغال تشكر المغرب لتكفله بالجرحى

ترحيل مهاجرين غير شرعيين.. السنغال تشكر المغرب لتكفله بالجرحى

2023-07-27 / 20:16
Photo of بايتاس: السنة التشريعية الثانية أثمرت إنتاجا تشريعيا ورقابيا مهما

بايتاس: السنة التشريعية الثانية أثمرت إنتاجا تشريعيا ورقابيا مهما

2023-07-27 / 15:33
Photo of فرحات مهني يتهم الكابرانات بافتعال الحرائق لإبا.دة شعب القبايل

فرحات مهني يتهم الكابرانات بافتعال الحرائق لإبا.دة شعب القبايل

2023-07-27 / 12:08
Photo of الـPPS يتأسف لضعف تفاعل الحكومة وأغلبيتها مع مبادرات فريقه النيابي

الـPPS يتأسف لضعف تفاعل الحكومة وأغلبيتها مع مبادرات فريقه النيابي

2023-07-27 / 10:55
Photo of حرق نسخ القرآن الكريم يجمع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

حرق نسخ القرآن الكريم يجمع وزراء خارجية منظمة التعاون…

2023-07-27 / 10:06
Photo of محلل : “إسرائيل أرادت أن يتجدر اتفاق (إبراهيم) عبر المغرب

محلل : “إسرائيل أرادت أن يتجدر اتفاق (إبراهيم) عبر…

2023-07-26 / 21:32
Photo of محلل ..المغرب يتشكل من مغاربة العالم ومن بينهم الجالية اليهودية

محلل ..المغرب يتشكل من مغاربة العالم ومن بينهم الجالية…

2023-07-26 / 21:04
Photo of بدعم من المغرب.. جزر القمر تخطو نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

بدعم من المغرب.. جزر القمر تخطو نحو الانضمام إلى…

2023-07-26 / 16:30
Photo of “حرمو” يؤشر على تنقيلات واسعة في صفوف مسؤولي الدرك الملكي بالجهات

“حرمو” يؤشر على تنقيلات واسعة في صفوف مسؤولي الدرك…

2023-07-26 / 13:12
Photo of بـالإجماع.. الأمم المتحدة تتبنى قرارا قدمه المغرب ضد حرق القرآن الكريم

بـالإجماع.. الأمم المتحدة تتبنى قرارا قدمه المغرب ضد حرق…

2023-07-26 / 10:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق