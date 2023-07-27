أخنوش يمثل الملك في القمة الثانية روسيا-إفريقيا

هبة بريس

وصل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الخميس 27 يوليوز إلى سان بطرسبورغ، لتمثيل الملك محمد السادس في القمة الثانية روسيا-إفريقيا.

وانطلقت أشغال القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي روسيا-افريقيا، اليوم الخميس بسان بطرسبورغ، بحضور قادة دول وحكومات ووزراء 49 بلدا افريقيا، حسب الكرملين.

ويضم الوفد المغربي المشارك في القمة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة وسفير المغرب بروسيا، لطفي بوشعرة.

وبعد دورة أولى في سوتشي سنة 2019، تطمح القمة الروسية الافريقية الى تعزيز الشراكات في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والانسانية.

ويضم البرنامج الرسمي لهذا الحدث الذي يتواصل يومي 27 و28 يوليوز، أزيد من 50 جلسة ومائدة مستديرة بمواضيع متنوعة تهم أساسا الطاقة والسيادة الغذائية.

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