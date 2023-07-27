كأس الملك سلمان.. الوداد يستهل مشواره بتعادل أمام السد القطري

هبة بريس

تعادل الوداد الرياضي أمام السد القطري (0-0)، في المباراة التي جمعتهما زوال اليوم الخميس بملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بمدينة أبها، ضمن الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

ولعب الوداد الرياضي بنقص عددي منذ الدقيقة 36، بعدما تلقى قائده يحيى جبران بطاقة حمراء مباشرة أثر تدخل خشن في حق لاعب السد.

وتعتبر هذه المباراة الأولى للوداد الرياضي تحت قيادة مدربه الجديد عادل رمزي، الذي تعاقد معه النادي بعد نهاية الموسم خلفا للبلجيكي سفين فاندنبروك.

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