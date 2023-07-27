سطات.. شوارع تشتكي حالها وسياسة الترقاع تواصل مسارها

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في خضم التحولات المتسارعة على مستوى تأهيل البنيات التحتية والدينامية التنموية المسجلة بالعديد من المدن المغربية، لازالت هناك جهات بمدينة سطات، تحّن إلى منطق “الترقاع” حيث لايكاد يمر يوم ، دون أن يصادف المرء عمليات تزفيت حفر هنا وهناك بمنطق ” الخدمة المعاودة”.

وقد وصف كثيرون من الغيورين عن المدينة، هذه المحاولات بالعشوائية التي يغيب عنها عنصر التنسيق بين مختلف الجهات المتداخلة في العملية …بيْد أن هناك جهات ترمم وتزفت ، وأخرى تحفر ، مما يُحتم إيجاد تخطيط سليم ورقابة صارمة على عمل المقاولين وحثهم على الالتزام بالجدولة الزمنية المخصصة لإنجاز المشاريع، مع ضرورة الوقوف على تتبع مدى مطابقتها لمعايير الجودة انسجاما مع مضامين دفاتر التحملات.

هنا بشارع عبد الرحمن اسكيرج الذي يمر من أمام المقاطعة الحضرية الأولى وصولا إلى حي سيدي عبد الكريم، هنا لازالت أشغال ترميم هذا الشارع مستمرة بوثيرة متعثرة يغلب عليها طابع العشوائية والفوضى وعرقلة السير، سيما وأن هذا الشارع يعد من الشرايين الحيوية التي تربط عمق المدينة بالعديد من الأحياء السكنية والمرافق العمومية أبرزها مستشفى الحسن الثاني والمقاطعة الحضرية الأولى…،إذ أن بطء الأشغال الجارية به عمّق من معاناة المواطنين بسبب كثرة الحفر والأتربة المتطايرة وحركة السير المكتظة المعرقلة لتحركات مستعملي الطريق.

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