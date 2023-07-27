سطات.. شوارع تشتكي حالها وسياسة الترقاع تواصل مسارها
في خضم التحولات المتسارعة على مستوى تأهيل البنيات التحتية والدينامية التنموية المسجلة بالعديد من المدن المغربية، لازالت هناك جهات بمدينة سطات، تحّن إلى منطق “الترقاع” حيث لايكاد يمر يوم ، دون أن يصادف المرء عمليات تزفيت حفر هنا وهناك بمنطق ” الخدمة المعاودة”.
وقد وصف كثيرون من الغيورين عن المدينة، هذه المحاولات بالعشوائية التي يغيب عنها عنصر التنسيق بين مختلف الجهات المتداخلة في العملية …بيْد أن هناك جهات ترمم وتزفت ، وأخرى تحفر ، مما يُحتم إيجاد تخطيط سليم ورقابة صارمة على عمل المقاولين وحثهم على الالتزام بالجدولة الزمنية المخصصة لإنجاز المشاريع، مع ضرورة الوقوف على تتبع مدى مطابقتها لمعايير الجودة انسجاما مع مضامين دفاتر التحملات.
هنا بشارع عبد الرحمن اسكيرج الذي يمر من أمام المقاطعة الحضرية الأولى وصولا إلى حي سيدي عبد الكريم، هنا لازالت أشغال ترميم هذا الشارع مستمرة بوثيرة متعثرة يغلب عليها طابع العشوائية والفوضى وعرقلة السير، سيما وأن هذا الشارع يعد من الشرايين الحيوية التي تربط عمق المدينة بالعديد من الأحياء السكنية والمرافق العمومية أبرزها مستشفى الحسن الثاني والمقاطعة الحضرية الأولى…،إذ أن بطء الأشغال الجارية به عمّق من معاناة المواطنين بسبب كثرة الحفر والأتربة المتطايرة وحركة السير المكتظة المعرقلة لتحركات مستعملي الطريق.
10 تعليقات
مدينة السطات اصبحت من المدن التي اهملت مسؤوليتها تجاه المسؤولين أصبحت الآن تعرف بمدينة الجرائم.
إهمال الحكومة مهامها تجاه هذه المدينة الجميلة وانعدام المساحات الخضراء شوارع متسخة روائح كريهة وحدث ولا حرج.
اتقوا الله يا مسؤولين في هذه المدينة التي أصبحت لاتطاق فيها العيش انقذوها من المفسدين الذين يقومون بتخريبها وتفسيدها.
مدينة السطات للأسف الشديد اهملت بمعنى الكلمة لا بنية تحتية متطورة ولا خدمات صحية وتعليمية إنها في الانحراف انقذوها انقيذوها انقيذوها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نحن كسكان مدينة السطات نطلب زيارة ملكية لهذا المدينة حتى يرى بنفسه كيف وصلت إليه هذه المدينة ، وكيف اصبحت ؟؟؟؟؟؟؟
يجب على الحكومة إخراج هذه المدينة من التدهور البيئي ومن الاهمال بجميع أنواعه..
نطالب مجلس جهة الدارالبيضاء بالاتفاتة إلى هذه المدينة وانقاذها من التدهور التي أصبحت مظلومة ومقهورة ومهجورة…..
أين هي وزارة التجهيز والنقل واللجوستيك في خدمة الشوارع والازقة والأحياء السكنية والله عار أن تزور هذه المدينة وتشاهد ذالك للاسف الشديد………
نقول لهذه المدينة السطات رحمها الله إن لله وإن إليه راجعون والفاهم يفهم ؟؟؟؟
كانت انظف مدينة واسمحوا لي بهذه العبارة أصبح الآن اوسخ مدينة بعدما كان يضرب بها المثل.