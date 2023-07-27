الدولي المغربي أملاح يقترب من الانضمام لنادي فالنسيا

2023-07-27 / 14:46
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هبة بريس

أفادت اليومية الرياضية الإسبانية (ماركا)، اليوم الخميس 27 يوليوز، بأن نادي فالنسيا الإسباني يرغب في الاستفادة من خدمات اللاعب المغربي الدولي سليم أملاح، لاعب نادي ريال بلد الوليد، الذي سيلعب هذا الموسم في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وأضافت الصحيفة المتخصصة أن”فالنسيا وافق على انتقال أملاح إلى صفوفه على سبيل الإعارة هذا الموسم، لكن النادي يصر على موافقة بلد الوليد على إدراج خيار شراء الدولي المغربي بنهاية موسم 2023-24″، مشيرة إلى أن لاعب الوسط المغربي لديه بند جزائي لهذا الموسم، بعد هبوط فريقه إلى الدرجة الثانية.

وأوضح المصدر ذاته أن “فالنسيا لا يريد أن يفقد السيطرة على اللاعب في نهاية الموسم المقبل. لهذا السبب يتفاوض نادي ميستايا حول إدراج بند إعادة الشراء في صفقة الاعارة – كما يوجد مبلغ انتقال اللاعب قيد المفاوضات أيضا- من أجل الحصول على طريقة للحفاظ على اللاعب في حالة ارتقاء بلد الوليد”.

وكتبت (ماركا) أنه إذا اتفق بلد الوليد وفالنسيا على خيار الشراء في نهاية الموسم، فسيكمل نادي ميستايا صفقته، بعقد متفق عليه على جميع الشروط، لأن اللاعب يرغب في مواصلة اللعب مع فالنسيا.

وانضم الدولي المغربي، سليم أملاح (26 عاما)، إلى صفوف نادي بلد الوليد بعقد مدته 4 سنوات ونصف سنة يمتد إلى غاية 30 يونيو 2027″ في أول تجربة له خارج بلجيكا.

وتلقى سليم أملاح تكوينه في أكاديميات الشباب في نادي مونس ونادي رويال أندرلخت، وبدأ مسيرته في كرة القدم الاحترافية في نادي موسكرون، ثم انتقل إلى نادي توبيز قبل الانضمام إلى ستاندار دو لييج في العام 2019.

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