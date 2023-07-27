وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي

2023-07-27 / 14:27
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هبة بريس - وكالات

توفي اليوم الخميس 27 يوليوز بأبوظبي، الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، أخ رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال بيان لديوان الرئاسة، إن الرئيس الاماراتي نعى “أخاه المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم”.

وأعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الخميس، وكان ديوان الرئاسة قد اعلن السبت الماضي أن الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان يمر بوعكة صحية.

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‫2 تعليقات

  1. اصدق التعازي والمواساة لسمو الانبر رءيس الدولة و للعاءلة الأميرية و لكافة الشعب الإماراتي الشقيق

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