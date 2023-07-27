الحسيمة ..مطالب برلمانية باتخاذ تدابير استعجالية للقضاء على الحشرة القرمزية

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

طالب النائب البرلماني عبد الحق أمغار عن الفريق الاشتراكي _ المعارضة الاتحادية- وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات باتخاذ تدابير استعجالية من أجل القضاء على الحشرة القرمزية التي تفتك بنبات الصبار مخلفة آثارا وخيمة على المستوى الصحي و الاقتصادي، وفي مختلف جماعات إقليم الحسيمة.

وقال النائب البرلماني في سؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة، انه على الرغم من الجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية للحد من انتشار هذه الآفة، إلا أنها تبقى غير كافية بالنظر لانتشار هذه الحشرة بشكل واسع في مختلف مناطق الإقليم، وازداد هذا الأمر سوء خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا من الوزارة ، لوضع حد لهذه الآفة التي أصبحت تؤرق الساكنة وتقض مضاجعهم.

وأضاف أمغار أنه قد طال إنتظار الساكنة القروية ونفذ صبرهم والمنتوج المجالي من فاكهة ونبات الصبار مهدد بالانقراض.

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