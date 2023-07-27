الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: روسيا قادرة على تعويض إفريقيا عن الحبوب الأوكرانية

2023-07-27 / 12:59
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هبة بريس - وكالات

انطلقت أعمال قمة “روسيا-إفريقيا” الثانية في سان بطرسبرغ والتي من المقرر أن تستمر يومين.

وكان قد وصل بعض الزعماء الأفارقة إلى سانت بطرسبرغ لحضور القمة التي يترأسها الرئيس فلاديمير بوتين والذي وصفها بأنها حدث كبير من شأنه أن يساعد في تعزيز العلاقات مع قارة أفريقيا تزداد قوة على الساحة العالمية.

وأكد بوتين، أثناء افتتاحه القمة، أن العلاقات التجارية مع البلدان الأفريقية شهدت نموا، وزاد معدل مبيعات السلع بنسبة 35% تقريبا، على الرغم من الوباء والعقوبات.

وأضاف قائلا “نعمل على توفير القمح والحبوب لدول القارة الإفريقية”، مؤكدا على أن روسيا تسعى لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في كل المجالات.

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تعليق واحد

  1. روسيا سوف توفي بكل تعهداتها بخصوص تزويد دول أفريقيا بهذه المادة الأساسية و الحيوية

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