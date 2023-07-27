وفاة شخص أضرم النار في جسده بطنجة
هبة بريس - طنجة
لقي شاب في العشرينات من العمر، أمس ، مصرعه إثر اضرامه النار في جسده قرب منزل أسرته بمنطقة “أشناد”بمدينة طنجة .
ووفق المعطيات المتوفرة للموقع ، فقد قام الشاب باضرام النار في جسده بواسطة مادة مشتعلة ، ما تسبب في اصابته بحروق بليغة تطلبت نقله على وجه السرعة الى مستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة .
ولفظ المعني بالأمر أنفاسه الأخيرة بالمستشفى متأثرا بالحروق البليغة التي أصيب بها, وقد فتحت المصالح الامنية تحقيقا في الواقعة لتحديد ملابساتها
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2 تعليقات
ان لله وان اليه راجعون ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
نتمنا من الله ان يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون