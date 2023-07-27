وفاة شخص أضرم النار في جسده بطنجة

هبة بريس - طنجة

لقي شاب في العشرينات من العمر، أمس ، مصرعه إثر اضرامه النار في جسده قرب منزل أسرته بمنطقة “أشناد”بمدينة طنجة .

ووفق المعطيات المتوفرة للموقع ، فقد قام الشاب باضرام النار في جسده بواسطة مادة مشتعلة ، ما تسبب في اصابته بحروق بليغة تطلبت نقله على وجه السرعة الى مستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة .

ولفظ المعني بالأمر أنفاسه الأخيرة بالمستشفى متأثرا بالحروق البليغة التي أصيب بها, وقد فتحت المصالح الامنية تحقيقا في الواقعة لتحديد ملابساتها

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