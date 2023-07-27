فرحات مهني يتهم الكابرانات بافتعال الحرائق لإبا.دة شعب القبايل

2023-07-27 / 12:08
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هبة بريس_ الرباط

في سياق تداعيات الحرائق المندلعة بالجزائر، وتفاعلا مع هذه الفاجعة التي خلفت خسائر بشرية ومادية، أطلق فرحات مهني، رئيس حكومة القبايل ورئيس الحركة من أجل تقرير المصير بها ( أطلق ) نيران مدفعيته صوب كابرانات الجارة متهما إياهم باختلاق هذه الحرائق بغرض المساهمة في إبادة شعب القبائل الحر المطالب بالاستقلال إبادة جماعية.

وناشد فرحات مهني عبر تغريدة له على تويتر، (ناشد) الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتوفير الحماية الدولية لسكان المنطقة، واصفا مايقع بمحاولات النظام الجزائري لاخماد النيران بـ”السينما”، مؤكدا على افتعال هذه الحرائق من قبل هؤلاء، يندرج في إطار مخطط شامل وكامل يرمي إلى تحقيق “صفر قبائلي” بهذه المنطقة بما يشكل إبادة جماعية.

وتابع فرحات مهني مُغردا: لقد ارتفع عدد القتلى إلى 15 شخصا مع وقوع عشرات الإصابات، مضيفا بالقول : ” هذا يذكرنا بشكل غريب بغشت من سنة 2021، عندما أضرم الجيش حرائق من أجل الإبادة الجماعية للقبائليين”.

ويذكر، أن وزارة الداخلية الجزائرية قد أعلنت خلال أزمة الحرائق هاته، عن مصرع مايقارب 34 شخصا على الأقل بينهم عسكريين شمال شرق البلاد بعد ان حاصرتهم ألسنة النيران المندلعة والتي زادت من حدتها ارتفاع درجات الحرارة.

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‫13 تعليقات

  7. نتمنا من الله عزوجل أن يخمد هده النار وان يرحم من ماتو فيها برحماته الواسعة

  8. اللهم نجنا ونجي جميع المسلمين من كل مكروه يسيبنا في هذه الايام الحارة جدا وكن مع اخواننا في هذه الاندلاعات النارية في الغابات

  11. هده الحرائق معضمها اشعة الشمس المفرطة لهدا العام اللهم نجنا من عدابك في الدنيا والآخرة

  12. الله اعلم هل فعل فاعل ام مفتعل حسبنا الله ونعم الوكيل في من يريد هلاك هده الارض

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