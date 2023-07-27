مراكش : البحث عن “مهندس معماري”زعيم عصابة الكنوز

2023-07-27 / 12:22
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بتعليمات من النيابة العامة بمراكش، باشرت مصالح الشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها، بخصوص عصابة الكنوز التي تفجرت يوم الثلاثاء الماضي، وتوقيف عدد من أفرادها، والتي لازال زعيمها ” مهندس معماري” في حالة فرار ، بعد أن تم تحرير مذكرة بحث في حقه.

العملية أسفرت عن إعتقال ” فقيه” ضمن 8 أفراد من العصابة، و حجز آليات للتنقيب عن الآثار والكنوز والمعادن النفيسة وحجز معدات مستعملة في عمليات الحفر.

وقالت مصادر الجريدة، أن شخصان ضمن أفراد العصابة، قد تم إستكمال إجراءات استشفائهم، بعدما أصيبوا باختناق داخل نفق تم حفره بالمدينة القديمة بمراكش، وتم الاستماع اليهما اليوم الخميس، من أجل تقديمهم على انظار النيابة العامة المختصة .

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