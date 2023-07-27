تاوريرت.. عمود كهربائي بسلك مكشوف يتسبب في وفاة طفلة بساحة عمومية

2023-07-27 / 11:18
18
هبة بريس - وجدة

لقيت طفلة صغيرة حتفها مساء الأربعاء 26 يوليوز الجاري، بصعق كهربائي في الساحة المقابلة لعمالة تاوريرت.

وحسب مصادر مطلعة، أن الطفلة التي لا تتجاوز الثلاث سنوات كانت رفقة أسرتها بهذه الساحة التي تقصدها الساكنة مساء للاستجمام قبل أن تتحول إلى فاجعة بسبب سلك كهربائي مكشوف لعمود إنارة، صعق الضحية التي لفظت انفاسها الاخيرة وهي في طريقها للمستشفى الإقليمي للمدينة.

وهذا، أثارت الحادثة المؤسفة سخطا كبيرا لدى الساكنة، بسبب ما أسموه “تقصير” المسؤولين في إصلاح الاسلاك الكهربائية التي تترصدهم في الشارع العام وفي الساحات العمومية دون صيانة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وفاة شخص أضرم النار في جسده بطنجة

وفاة شخص أضرم النار في جسده بطنجة

2023-07-27 / 12:45
Photo of تارودانت : في مشهد حزين ..سيارة تقتل إمرأة قروية تحمل الحطب

تارودانت : في مشهد حزين ..سيارة تقتل إمرأة قروية…

2023-07-26 / 22:49
Photo of مصرع خمسة مغاربة في غرق قارب مهاجرين

مصرع خمسة مغاربة في غرق قارب مهاجرين

2023-07-25 / 21:28
Photo of 4 قت.لى من أسرة واحدة في حادثة سير مأساوية بإقليم سيدي بنور

4 قت.لى من أسرة واحدة في حادثة سير مأساوية…

2023-07-24 / 12:23
Photo of مصــ..ـرع طفل دهسه قطار ترفيهي بمرتيل

مصــ..ـرع طفل دهسه قطار ترفيهي بمرتيل

2023-07-22 / 18:26
Photo of الناظور.. مصرع 6 أشخاص غرقا في محاولة للهجرة السرية

الناظور.. مصرع 6 أشخاص غرقا في محاولة للهجرة السرية

2023-07-22 / 09:40
Photo of أحفير ..العثور على ج.ثة أدمية على جنبات واد على الشريط الحدودي المغربي الجزائري

أحفير ..العثور على ج.ثة أدمية على جنبات واد على…

2023-07-21 / 22:17
Photo of م..صرع مختل عقلي في حادتة سير بين فاس و صفرو

م..صرع مختل عقلي في حادتة سير بين فاس و…

2023-07-21 / 00:00
Photo of توقيفات في قضية تكسير محل حلاقة والاعتداء على صاحبه بطنجة

توقيفات في قضية تكسير محل حلاقة والاعتداء على صاحبه…

2023-07-20 / 22:19
Photo of ثاني حالة انت..حار في صفرو خلال يوم بحي الرفايف

ثاني حالة انت..حار في صفرو خلال يوم بحي الرفايف

2023-07-19 / 23:08

‫18 تعليقات

  9. المسؤولية يتحملها الكل سواء المواطن أو المسؤول. لأن المواطن يرى الخطر و لا يهتم به. لو كان المواطن يبلغ عن كل شيء يشكل خطر لدى الأمن لما رأينا مثل هده الحوادث

  10. كل أعمدة المدينة تقريبا مكشوفة في قاعدتها لانها تسرق هي واغطية البالوعات …اضافة إلى اهمال المصالح المعنية إلى درجة انني لا افارق ابنائي اطلاقا ولو في مكان خالي

  11. قضاء الله وقدره عليها وعلا اهلها جعلها الله في الجنة والصبر لي اهليها عليها

  12. هناك تقصير في بعض الاماكن الخاصة لي الاسراحة من مراقباتها من اضاءة وحفر لم تغطا وكراس مكسورة وغير واضحة ووووووو الا ما الادالك

  13. حقا انه للمواطن دور في الموضوع ولاكن المسؤولين علا مثل هذه المناطق مسؤولين عنها اكتر لانهم سمحو لهؤلاء المواطنين بالاستجمام بها لدا لاتفتح في وجه المواطنين حتا تكون مراقبة من كل مايدور حولها

  14. هو حقا لا نهرب من كل ماهو مكتوب علينا ولاكن هناك بعض التقصير في مثل هذه السحات العمومية

  15. على جماعة تاوريرت تحمل كامل المسؤولية لأنها قصرت في إصلاح الأعمدة الكهربائية التي تم إتلافها من طرف بعض الأشخاص الذين يلجؤون إلى تخريبها قصد سرقة القاطعات stop cercuit

  16. يجب على العائلة ان ترفع دعوة قضائية ضد الجماعة الحضرية للمدينة لان هناك مسؤلين في الجماعة خاصين بالكهرباء وما ينجم عنها كل يتعلق الانارة وشاكلها هناك مختصين الدين لا يقومون بالواجب.
    لدالك يجيب مقاسات الجماعة
    كما أنه يجب على المسؤلين في جميع المناطق ان يقموا بواجبهم المهني لكي لا تتكرر مثل هاده المأساة
    لان هناك كتير من الأسلاك العارية في جميع المناطق وكذالك ( les tiges de fixation des l’ampadaires
    d’eclairges publiques sont apparentes au niveaux des passages piétons est personne ne tien en consederations de ses anomalies.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق