رئيس النيجر مغردا: سنصون المكتسبات الديمقراطية

هبة بريس - وكالات

أكد رئيس النيجر محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في القصر الرئاسي بنيامي، اليوم الخميس، في رسالة عبر خدمة “إكس” المعروفة سابقًا بـ”تويتر”، أن “المكتسبات الديمقراطية ستصان”، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وكتب بازوم، في الرسالة التي نشرت فجر الخميس: “ستصان المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل.. كل أبناء النيجر المحبين للديمقراطية والحرية سيحرصون على ذلك”.

من جهته، رفض وزير الخارجية ورئيس الحكومة بالوكالة في النيجر حسومي مسعودو، اليوم الخميس، الانقلاب مؤكدًا أن حكومته تمثل “السلطات الشرعية والقانونية”.

وقال حسومي خلال مقابلة مع قناة “فرانس 24″، إن “السلطة القانونية والشرعية هي التي يمارسها رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم”.

وأضاف: ” أن الرئيس بازوم، بصحّة جيدة”.

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