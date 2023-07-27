حرق نسخ القرآن الكريم يجمع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

2023-07-27 / 10:06
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هبة بريس

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، يوم 31 يوليوز الجاري، الدورة الاستثنائية الثامنة عشرة لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، بشكل افتراضي، للتدارس بشأن تكرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك.

وذكرت منظمة التعاون الاسلامي، في بيان اليوم الخميس 27 يوليوز، أن هذا الاجتماع الوزاري الطارئ يأتي تنفيذا لما ورد في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة يوم 2 يوليوز 2023، بشأن حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، حيث دعا إلى عقد اجتماع طارئ رفيع المستوى عند الاقتضاء.

وأضافت أن الاجتماع يأتي أيضا في ضوء المشاورات التي يجريها معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، مع الدول الأعضاء فيما يتعلق بتنفيذ البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية، والنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات ردا على تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تمثل مظهرا من مظاهر الكراهية الدينية المتعمدة والتعصب.

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‫10 تعليقات

  5. الحمد لله الشخص اللعين الذي قام بحرق نسخة من القرأن فلعنات الله والرسل والمؤمنين عليه. يقال ان السويد قامت بسحب رخصة الإقامة لديه ..

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