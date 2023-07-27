البيضاء.. إيقاف شخصين وحجز أزيد من 1 كلغ من مخدر الكوكايين

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الأربعاء 26 يوليوز الجاري، من حجز كيلوغرام و100 غرام من مخدر الكوكايين، وتوقيف شخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات الصلبة.

وقد جرى توقيف المشتبه بهما في حالة تلبس بحيازة وترويج 260 غرام من الكوكايين، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل أحدهما عن حجز 840 غرام إضافي من نفس المادة المخدرة، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بترويج المخدرات.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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