العصبة الاحترافية تكشف عن الأندية الممنوعة من الانتدابات

هبة بريس

أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عن لائحة الاندية الممنوعة من الانتدابات الى حدود يوم الثلاثاء 25 يوليوز2023 ويتعلق الامر بكل من:

القسم الوطني الأول:

حسنية أكادير

الاتحاد الرياضي لطنجة

المغرب الرياضي الفاسي

مولودية وجدة؛ أولمبيك أسفي

الرجاء الرياضي

المغرب أتليتك تطوان

شباب المحمدية

يوسفية برشيد

القسم الوطني الثاني:

شباب أطلس خنيفرة

شباب ابن جرير

الدفاع الحسني الجديدي

أولمبيك الدشيرة

رجاء بني ملال

الاتحاد الإسلامي الوجدي

الوداد الرياضي الفاسي

أولمبيك خريبكة

الاتفاق المراكشي

الكوكب المراكشي

النادي المكناسي

كما تخبر العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية كافة المتعاقدين أنها لا تتحمل أي تبعات ابرام العقود مع الاندية التي لم يتم رفع المنع عنها من طرف الهيئات المختصة علما أنها لن تسلم أية رخصة خارج فترة الانتقالات الصيفية.

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