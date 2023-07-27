طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-07-27 / 09:06
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا إلى حار بالجنوب الشرقي للبلاد، وجنوب شرق المملكة وبأقصى الجنوب.

وستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بالأطلس المتوسط والجنوب الشرقي، مع تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية محلية فوق السهول الشمالية والوسطى. كما يرتقب، تناثر محلي لحبات من الغبار فوق السهول الوسطى، والجنوب، والجنوب الشرقي، ومرتفعات الأطلس وجنوب شرق البلاد، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بكل من جنوب المملكة، والسواحل الوسطى، والأطلس والمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و29 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 19 و24 درجة بالمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 16 و22 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا طفيفا بالجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة، بينما ستنخفض شيئا ما بباقي جهات البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان على الواجهة المتوسطية والبوغاز، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج على طول السواحل الأطلسية وسيكون هائجا إلى قوي الهيجان بعد الزوال ما بين الصويرة وتيزنيت.

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‫13 تعليقات

  11. حرارت جد مفرطة خصوصا اثناء النهار نسال الله العلي القدير أن يرحمنا برحماته هو الرحمان الرحيم بعباده

  13. يجب علا كل واحد منا ان يكون قدوة في بيته او في عمله في عدم التبدير المياه ان الله لايحب المسرفين والمبدرين غزلان

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