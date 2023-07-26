شرطي يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي بالعيون

2023-07-26 / 22:19
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اضطر مقدم شرطة، يعمل بفرقة مكافحة العصابات بولاية أمن العيون، مساء الأربعاء، إلى استعمال سلاحه الوظيفي خلال تدخل لتوقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و36 سنة.

وذكر مصدر أمني أن الأمر يتعلق بشقيقين وشخص ثالث، جميعهم من ذوي السوابق القضائية، كانوا في حالة اندفاع قوية وعرضوا المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض وتحريض كلاب من فصيلة شرسة.

وأوضح المصدر ذاته أن قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن العيون كانت قد توصلت بنداء نجدة عبر الخط الهاتفي 19، مفاده قيام المشتبه فيهم باعتراض سبيل المواطنين باستعمال السلاح الأبيض وتحريض كلاب شرسة، حيث تدخلت على الفور أقرب دورية من فرقة مكافحة العصابات من أجل توقيفهم، غير أنهم رفضوا الامتثال وواجهوا عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة.

وأضاف أن مقدم شرطة من عناصر الفرقة اضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت أحد الكلاب، مشيرا إلى أنها مكنت من تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيهم وتوقيفهم، فضلا عن حجز الأسلحة البيضاء المستعملة من قبلهم.

وأكد أنه تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل منهم.

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‫4 تعليقات

  2. يستحقون اقصى العقوبات لانهم مثل هؤلاء الموجرمين اصبح يهددون مستقبل هدا الوطن الحبيب

  3. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وفي اجرامهم لادمير لي هؤلاء الموجرمين نتمنا لهم السجن المابد مع الاعمال الشاقة

  4. الشكر والتقدير والاحترام لي اصحاب الشرطة والمسؤولين علا حراسة هدا الوطن والاستقرار فيه بدون اجرام او مجرمين

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