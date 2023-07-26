البيضاء ..حجز الآلاف من المفرقعات والشهب النارية المهربة

2023-07-26 / 21:54
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أسفرت العمليات الأمنية المتواصلة المنجزة بولاية أمن الدار البيضاء، زوال اليوم الأربعاء، عن حجز 11 ألف و158 وحدة من المفرقعات والشهب النارية، وتوقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازة وترويج هذه المواد المهربة.

وذكر مصدر أمني أنه قد جرى توقيف المشتبه فيهم في عمليات أمنية متفرقة، حيث تم ضبط شخص وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج المفرقعات بمنطقة تيط مليل بضواحي الدار البيضاء، وأسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 9658 وحدة من هذه المواد المهربة.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء تمكنت، بالتزامن مع ذلك، من توقيف ثلاثة أشخاص بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث تم العثور بحوزتهم على 1500 وحدة من المفرقعات والشهب النارية المهربة.

وأكد أنه تم إخضاع المشتبه فيهم للأبحاث القضائية التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مصدر هذه المواد المهربة، وكذا كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية، والتي تندرج في سياق المجهودات المبذولة لمكافحة ترويج المواد المتفجرة التي يشكل استعمالها خطرا كبيرا على سلامة الأشخاص والممتلكات.

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‫6 تعليقات

  1. نشكر السلطات الأمنية على مجهوداتها المتواصلة عبر تدخلاتها الأمنية الناجعة في محاربة ترويج المفرقعات والشهب النارية وجميع الالعاب النارية ومنع استعمالها بحيث تشكل خطرا على سلامة المواطنين فمزيدا من الحيطة والحذر من اجل القضاء على هذه الظاهرة المسافة والمعتادة في مجتمعنا

  4. مثل هده الالعاب تكون لها اماكن خاصة بها ومرخصة لها ان يلعب بها في بعض المناسبات تحت المراقبة لكونها خطر علا الانسان

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