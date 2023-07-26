التونسي الحفناوي يحرز ميدالية ذهبية في بطولة العالم للسباحة

2023-07-26 / 21:18
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توج السباح التونسي أحمد أيوب الحفناوي بالميدالية الذهبية لسباق 800 م حرة اليوم الأربعاء، في بطولة العالم للسباحة المقامة في مدينة فوكوكا اليابانية.

وسجّل الحفناوي (20 عاماً) 7:37.00 دقائق، ليثأر من الأسترالي سام شورت (7:37.76 د)، فيما حلّ الأمريكي بوبي فينك، البطل الأولمبي والعالمي، في المركز الثالث (7:38.67 د).

وشهد السباق تنافسا بين الحفناوي وشورت والألماني لوكاس مارتنس، قبل أن ينجح التونسي بالانفراد بالصدارة.

وكان التونسي أحرز الأحد فضية سباق 400 متر سباحة حرة في البطولة المقامة بمدينة فوكوكا اليابانية. وتجدر الإشارة إلى أن البطل العالمي التونسي قد حصل على ذهبية سباق 400 متر سباحة حرة في أولمبياد طوكيو 2021.

وقال الحفناوي بعد التتويج بذهبية سباق 800 متر: “سباقي الأخير، 400، احتفظت به في تفكيري، وحاولت أن أكون أسرع في 800 ونيل الذهب”.

وسيكون السباح التونسي أمام فرصة التتويج بميدالية جديدة، عندما يخوض الأحد المقبل سباق 1500 م حرة.

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