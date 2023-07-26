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“توقيفات” في قضية ترويج “المخدرات والمؤثرات العقلية” بالقنيطرة

2023-07-26 / 19:38
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تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و42 سنة، من بينهم سيدتان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيهم بمنطقة المهدية بضواحي مدينة القنيطرة، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بمنزل يستغله أحد الموقوفين بالمنطقة القروية “سيدي الطيبي” عن حجز 5400 قرص طبي مخدر، فضلا عن حجز كمية من مخدر الكوكايين و800 غرام من مخدر الشيرا وميزان إلكتروني.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية تنقيط المشتبه فيهم بقاعدة بيانات الأمن الوطني، أظهرت أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بترويج المخدرات.

وأشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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