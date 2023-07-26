متابعة البرلماني ” الحيداوي” في حالة اعتقال

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، متابعة محمد الحيداوي البرلماني عن حزب “الأحرار” ورئيس أولمبيك آسفي لكرة القدم في حالة اعتقال، على خلفية قضية التلاعب والاتجار تذاكر مباريات المنتخب المغربي في المونديال.

كما قرر وكيل الملك متابعة صحافي في إذاعة خاصة في حالة سراح، وذلك على خلفية ذات القضية.

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