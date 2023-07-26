محكمة بريطانية تبرئ النجم كيفن سبيسي من تهم الاعتداء الجنسي

أقرت هيئة محلفين في محكمة بريطانية، الأربعاء، أن الممثل الأميركي، كيفن سبيسي، غير مذنب في جميع التهم التسع للجرائم الجنسية.

ونفى نجم هوليوود، البالغ 63 عاما، التهم الموجهة إليه، التي تضمنت تهم بالاعتداء الجنسي، ضد 4 رجال.

والضحايا هم الآن في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، ويقال إن الحوادث وقعت بين عامي 2001 و 2013.

ونفى سبيسي استخدام نفوذه لـ”إيصال الناس إلى الفراش” قائلا إنه حاول مساعدة الآخرين، ووصف المزاعم بأنها “طعنة في الظهر”.

ويحق لجميع متهمي سبيسي الأربعة إخفاء هويتهم مدى الحياة، بموجب القانون.

وأخبرت المدعية العامة كريستين أجنيو المحلفين سابقا أن سبيسي كان “متنمرا جنسيا” يأخذ ما يريد عندما يريد

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