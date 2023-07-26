Iraqis raise copies of the Quran, Muslims' holy book, during a protest in Baghdad, Iraq, Saturday, July 22, 2023. Hundreds of protesters have attempted to storm Baghdad’s heavily fortified Green Zone, which houses foreign embassies and the seat of Iraq’s government, following reports of the burning of a Quran by a ultranationalist group in front of the Iraqi Embassy in Copenhagen. (AP Photo/Hadi Mizban)

تقدم به المغرب.. الأمم المتحدة تعتمد قرارا بشأن “الرموز الدينية”

2023-07-26 / 18:36
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اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، قرارا بشأن الحوار بين الأديان والثقافات، وذلك بعد حوادث إحراق المصحف في السويد والدنمارك خلال الأسابيع الماضية.

وحمل مشروع القرار، الذي تقدم به المغرب، عنوان “تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية”.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة، بولينا كوبياك، إنه تم التصويت بالإجماع على مشروع القرار بعد نقاش مطول بشأن الفقرة الثالثة عشرة منه.

وتنص تلك الفقرة على أن مشروع القرار “يستنكر بشدة جميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، وكذلك أي أعمال من هذا القبيل ضد رموزهم الدينية أو كتبهم المقدسة أو منازلهم أو أعمالهم أو ممتلكاتهم أو مدارسهم أو مراكزهم الثقافية أو أماكن العبادة، فضلاً عن جميع الهجمات على الأماكن الدينية والمواقع والمزارات التي تنتهك القانون الدولي”.

وقالت كوبياك إن وفد إسبانيا طالب بحذف عبارة “التي تنتهك القانون الدولي” من مشروع القرار، لكن طلبهم رُفِض.

وكانت الجمعية العامة اعتمدت في 2021 قرارا بشأن تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية والذي حدد يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية، تم الاحتفال به لأول مرة في عام 2022.

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