بطولة الأندية العربية .. البرنامج الكامل للمباريات
* المجموعة الأولى:
(15,00) الصفاقسي التونسي – الشرطة العراقي (مدينة الملك فهد – الطائف)
(19,00) الترجي التونسي – الاتحاد السعودي (مدينة الملك فهد – الطائف)
* المجموعة الثانية:
(13,00) السد القطري – الوداد الرياضي المغربي (مدينة الأمير سلطان – أبها)
(17,00) أهلي طرابلس الليبي – الهلال السعودي (مدينة الأمير سلطان – أبها)
* المجموعة الثالثة:
(15,00) الزمالك المصري – الاتحاد المنستيري التونسي (مدينة الملك فهد – الطائف)
(19,00) النصر السعودي – الشباب السعودي (مدينة الملك فهد – الطائف)
* المجموعة الرابعة:
(13,00) شباب بلوزداد الجزائري – الرجاء الرياضي المغربي (مدينة الأمير سلطان – أبها)
(17,00) الكويت الكويتي – الوحدة الإماراتي (مدينة الأمير سلطان – أبها)
* المجموعة الأولى:
(15,00) الشرطة العراقي – الترجي التونسي (مدينة الملك فهد – الطائف)
(19,00) الاتحاد السعودي – الصفاقسي التونسي (مدينة الملك فهد – الطائف)
* المجموعة الثانية:
(13,00) الوداد الرياضي المغربي – أهلي طرابلس الليبي (مدينة الأمير سلطان – أبها)
(17,00) الهلال السعودي – السد القطري (مدينة الأمير سلطان – أبها)
* المجموعة الثالثة:
(15,00) الشباب السعودي – الزمالك المصري (مدينة الملك فهد – الطائف)
(19,00) الاتحاد المنستيري التونسي – النصر السعودي (مدينة الملك فهد – الطائف)
* المجموعة الرابعة:
(13,00) الوحدة الإماراتي – شباب بلوزداد الجزائري (مدينة الأمير سلطان – أبها)
(17,00) الرجاء الرياضي المغربي – الكويت الكويتي (مدينة الأمير سلطان – أبها)
* المجموعة الأولى:
(15,00) الشرطة العراقي – الاتحاد السعودي (مدينة الملك فهد – الطائف)
(15,00) الترجي التونسي – الصفاقسي التونسي (مدينة الملك سعود – الباحة)
* المجموعة الثانية:
(13,00) السد القطري – أهلي طرابلس الليبي (نادي ضمك)
(13,00) الهلال السعودي – الوداد الرياضي المغربي (مدينة الأمير سلطان – أبها)
* المجموعة الثالثة:
(15,00) الزمالك المصري – النصر السعودي (مدينة الملك فهد – الطائف)
(15,00) الشباب السعودي – الاتحاد المنستيري التونسي (مدينة الملك سعود – الباحة)
* المجموعة الرابعة:
(13,00) شباب بلوزداد الجزائري – الكويت الكويتي (نادي ضمك)
(13,00) الوحدة الإماراتي – الرجاء الرياضي المغربي (مدينة الأمير سلطان – أبها)
(15,00) بطل المجموعة الثانية – وصيف المجموعة الأولى (مدينة الأمير سلطان – أبها) (المباراة الرقم 26)
(18,00) بطل المجموعة الأولى – وصيف المجموعة الثانية (مدينة الملك فهد – الطائف) (المباراة الرقم 25)
(15,00) بطل المجموعة الرابعة – وصيف المجموعة الثالثة (مدينة الأمير سلطان – أبها) (المباراة الرقم 28)
(18,00) بطل المجموعة الثالثة – وصيف المجموعة الرابعة (مدينة الملك فهد – الطائف) (المباراة الرقم 27)
(15,00) الفائز من المباراة 26 – الفائز من المباراة 28 (مدينة الأمير سلطان – أبها) (المباراة الرقم 30)
(18,00) الفائز من المباراة 25 – الفائز من المباراة 27 (مدينة الملك فهد – الطائف) (المباراة الرقم 29)
(18,00) الفائز من المباراة 30 – الفائز من المباراة 29
10 تعليقات
بالتوفيق والسداد للجميع..
نتمنى الفوز سواء الوداد الرياضي او الرجاء ..
موفقين ان شاء الله تعالى..
فين هو تاريخ المباريات؟
على النادي الرجاء الرياضي ان يكون في المستوى الكبير..
فرق قوية..
حظ موفق لهم ..
مجموعة الرجاء مجموعة جد قوية شباب بلوزداد الجزائري..
اللهم القدم للخير يارب..
الهم يسر امرهم ..