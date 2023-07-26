بطولة الأندية العربية .. البرنامج الكامل للمباريات

2023-07-26 / 18:26
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* المجموعة الأولى:

(15,00) الصفاقسي التونسي – الشرطة العراقي (مدينة الملك فهد – الطائف)

(19,00) الترجي التونسي – الاتحاد السعودي (مدينة الملك فهد – الطائف)

* المجموعة الثانية:

(13,00) السد القطري – الوداد الرياضي المغربي (مدينة الأمير سلطان – أبها)

(17,00) أهلي طرابلس الليبي – الهلال السعودي (مدينة الأمير سلطان – أبها)

* المجموعة الثالثة:

(15,00) الزمالك المصري – الاتحاد المنستيري التونسي (مدينة الملك فهد – الطائف)

(19,00) النصر السعودي – الشباب السعودي (مدينة الملك فهد – الطائف)

* المجموعة الرابعة:

(13,00) شباب بلوزداد الجزائري – الرجاء الرياضي المغربي (مدينة الأمير سلطان – أبها)

(17,00) الكويت الكويتي – الوحدة الإماراتي (مدينة الأمير سلطان – أبها)

* المجموعة الأولى:

(15,00) الشرطة العراقي – الترجي التونسي (مدينة الملك فهد – الطائف)

(19,00) الاتحاد السعودي – الصفاقسي التونسي (مدينة الملك فهد – الطائف)

* المجموعة الثانية:

(13,00) الوداد الرياضي المغربي – أهلي طرابلس الليبي (مدينة الأمير سلطان – أبها)

(17,00) الهلال السعودي – السد القطري (مدينة الأمير سلطان – أبها)

* المجموعة الثالثة:

(15,00) الشباب السعودي – الزمالك المصري (مدينة الملك فهد – الطائف)

(19,00) الاتحاد المنستيري التونسي – النصر السعودي (مدينة الملك فهد – الطائف)

* المجموعة الرابعة:

(13,00) الوحدة الإماراتي – شباب بلوزداد الجزائري (مدينة الأمير سلطان – أبها)

(17,00) الرجاء الرياضي المغربي – الكويت الكويتي (مدينة الأمير سلطان – أبها)

* المجموعة الأولى:

(15,00) الشرطة العراقي – الاتحاد السعودي (مدينة الملك فهد – الطائف)

(15,00) الترجي التونسي – الصفاقسي التونسي (مدينة الملك سعود – الباحة)

* المجموعة الثانية:

(13,00) السد القطري – أهلي طرابلس الليبي (نادي ضمك)

(13,00) الهلال السعودي – الوداد الرياضي المغربي (مدينة الأمير سلطان – أبها)

* المجموعة الثالثة:

(15,00) الزمالك المصري – النصر السعودي (مدينة الملك فهد – الطائف)

(15,00) الشباب السعودي – الاتحاد المنستيري التونسي (مدينة الملك سعود – الباحة)

* المجموعة الرابعة:

(13,00) شباب بلوزداد الجزائري – الكويت الكويتي (نادي ضمك)

(13,00) الوحدة الإماراتي – الرجاء الرياضي المغربي (مدينة الأمير سلطان – أبها)

(15,00) بطل المجموعة الثانية – وصيف المجموعة الأولى (مدينة الأمير سلطان – أبها) (المباراة الرقم 26)

(18,00) بطل المجموعة الأولى – وصيف المجموعة الثانية (مدينة الملك فهد – الطائف) (المباراة الرقم 25)

(15,00) بطل المجموعة الرابعة – وصيف المجموعة الثالثة (مدينة الأمير سلطان – أبها) (المباراة الرقم 28)

(18,00) بطل المجموعة الثالثة – وصيف المجموعة الرابعة (مدينة الملك فهد – الطائف) (المباراة الرقم 27)

(15,00) الفائز من المباراة 26 – الفائز من المباراة 28 (مدينة الأمير سلطان – أبها) (المباراة الرقم 30)

(18,00) الفائز من المباراة 25 – الفائز من المباراة 27 (مدينة الملك فهد – الطائف) (المباراة الرقم 29)

(18,00) الفائز من المباراة 30 – الفائز من المباراة 29

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