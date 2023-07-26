استبعاد روسيا وبيلاروس من لائحة المدعوين لـ”أولمبياد 2024″

وجه رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ الدعوة لـ203 دول، باستثناء روسيا وبيلاروس، للمشاركة في أولمبياد باريس صيف العام المقبل.

وكان باخ قال منتصف تموز/ يوليو الجاري، إنه لن تتم دعوة روسيا ولا بيلاروس بشكل رسمي للمشاركة في أولمبياد باريس، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

الرياضيين الروس والبيلاروس للمشاركة بصفة حيادية في الألعاب الصيفية لعام 2024، دون أن يلعبوا تحت اسم بلديهما.

ويقوم باخ بزيارة لمدة ثلاثة أيام إلى العاصمة الفرنسية الأربعاء؛ للاحتفال بانطلاق العد العكسي قبل عام واحد على بداية أولمبياد باريس.

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