Saudi Air Force advanced F-15SA fighter jets perform during a ceremony marking the 50th anniversary of the creation of the King Faisal Air Academy at King Salman airbase in Riyadh on January 25, 2017. (Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP)

تحطم طائرة مقاتلة سعودية.. ومصرع طاقمها بالكامل

2023-07-26 / 18:15
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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، الأربعاء، إن طائرة من نوع “إف-15 إس إيه” سقطت أثناء مهمة تدريبية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عنه قوله إنه مساء الأربعاء، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (إف-15 إس إيه) أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد، الجوية بخميس مشيط”.

وأشار المالكي، إلى مقتل جميع طاقم الطائرة، وأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث

وليست هي المرة الأولى التي تسقط فيها طائرة عسكرية سعودية خلال تدريب، ففي 2018 تحطمت طائرة عسكرية من طراز “هوك” في شمال شرق المملكة خلال طلعة تدريبية وقتل طاقمه

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تعليق واحد

  1. اللهم ارحمهم واجعل مثواهم الجنة يا أرحم الراحمين وارزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.

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