رشيد الوالي وفولان وآخرون يؤثتون صالات الفن السابع خلال الصيف

2023-07-26 / 16:45
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هبة بريس

تبدأ القاعات السينمائية المغربية في عرض الفيلم السينمائي الجديد “أحلام صغيرة” بداية من 2غشت الجاري، وهو عمل سينمائي من إخراج محمد الكغاط ومشاركة كوكبة من النجوم المغاربة يتقدمهم الممثل رشيد الوالي وكمال حيمود وآخرون…

ويعد فيلم “أحلام صغيرة”، بطولة مشتركة تجمع بين كمال حيمود والممثل رشيد الوالي، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من الفنانين المغاربة كهشام الوالي وحسن فولان ورجوى الساهلي والصديق مكوار ومحمد كافي وصلاح ديزان ووأحمد ولاد.

ويجسد رشيد الوالي في هذا العمل السينمائي دور محامي طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يحمل في الرغبة في استكمال دراسته، غير أنه يصل إلى سن الـ18 دون تحقيقه بسبب منعه من التسجيل بإحدى المدارس، حيث يسلط الضوء من خلال هذه القصة على معاناة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والعراقيل التي تحول دون تمكنهم من استكمال دراستهم.

ويقوم الممثل كمال حيمود بتجسيد دور مختلف عما قدمه في أعماله السابقة، إذ سيؤدي لأول مرة شخصية مركبة لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يدعى “إبراهيم” حيث أصيب بمرض سبب له إعاقة جسدية عندما كان طفلا صغيرا، قبل أن يقرر مقاضاة مدير المدرسة الذي رفض تسجيله فيها عندما كان في السابعة.
وتم تصوير أغلب مشاهد الفيلم السينمائي الجديد بالدارالبيضاء، وهو ثالث أعمال محمد الكغاط الروائية، الذي حظي بدعم من المركز السينمائي المغربي.

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