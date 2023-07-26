بدعم من المغرب.. جزر القمر تخطو نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

2023-07-26 / 16:30
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هبة بريس

قطعت دولة جزر القمر شوطا كبيرا في مسار الانضمام الى منظمة التجارة العالمية بدعم من المغرب في إطار التزامه بمصالح الدول الأٌقل تقدما، وبمبادئ التضامن الافريقي.

وقدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، بمناسبة أعمال المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية (24 و 25 يوليوز)، بصفته رئيس الفريق العامل لانضمام جزر القمر إلى المنظمة، تقريراً عن مسار انضمام هذا البلد الافريقي، رصد المكاسب التي تم تحقيقها على هذا الصعيد.

وثمن السفير الجهود الكبيرة التي تبذلها جزر القمر، بدعم من الرئاسة المغربية للفريق، داعيا جميع الوفود إلى دعم عملية الانضمام التي يفترض تكريسها رسميا خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر، المقرر في الفترة من 26 إلى 29 فبراير، بأبو ظبي.

كما قدم السيد زنيبر التفاصيل الفنية المتعلقة بالموضوعات العالقة والتي تهم على الخصوص التشريعات الجمركية وقانون الملكية الفكرية في جزر القمر.

وزكت مداخلات حوالي عشرين وفدا، بما فيها الصين والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمجموعة الأفريقية والمجموعة العربية ومجموعة أقل البلدان نمواً وغيرها، التطور الإيجابي للغاية لهذا الملف، والالتزام باستكمال هذه العملية وفق الجدول الزمني المنشود.

وأشادت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي إن أوكونجو إيويالا، بالالتزام الاستثنائي للرئاسة المغربية للفريق العامل في هذا الملف.

ومن جانبه، أكد السفير عمر زنيبر التزام المغرب بتعزيز النظام متعدد الأطراف وحرصه على دعم موقف البلدان الأقل نموا، مشددا، في هذا السياق، على أن منظمة التجارة العالمية تضطلع بمسؤولية خاصة في تعزيز التجارة الخارجية لهذه الدول، لا سيما من خلال التعاون الفني المتقدم والدفاع عن مصالحها في عالم تهزه الأزمات الاقتصادية والصحية والجيوسياسية.

وأكد السفير زنيبر، بصفته رئيس الفريق العامل لانضمام جزر القمر إلى منظمة التجارة العالمية، الذي تم تشكيله سنة 2007، أهمية عقد الدورة القادمة للفريق في الأسبوع الأخير من شتنبر المقبل، في أفق استكمال هذا الملف على مستوى المنظمة بجنيف قبل نهاية العام الحالي.

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