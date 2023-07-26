السعيدية .. حجز مجموعة من الكراسي والمظلات والطاولات لتحرير الملك العام البحري

2023-07-26 / 16:05
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هبة بريس : وجدة

في إطار محاربة الترامي على الملك العام البحري خارج الضوابط القانونية، والحرص على الحفاظ على نظافة شاطئ الجوهرة الزرقاء السعيدية، للحد من كل الظواهر المشينة، كفضاء مشترك مفتوح في وجه كل المواطنين للترفيه والاستجمام.

أقدمت اللجنة المكلفة بتنظيم شاطئ السعيدية، والمكونة من السلطة المحلية، الجماعة الترابية السعيدية، العناصر التابعة لمنطقة أمن السعيدية، عناصر القوات المساعدة، بالإضافة الى العمال الموسميين، بحملة من أجل تحرير الملك العام البحري.
وطيلة يومي 24 و25 يوليوز الجاري، أسفرت الحملة على عمليات الحجز للأدوات المستعملة في احتلال الجزء المخصص للعموم من الملك العام بالشاطئ، وتمثلت المحجوزات فيما يلي:
• حجز 135 كرسي بلاستيكي؛
• حجز 31 مظلة شمسية؛
• حجز 24 طاولة بلاستيكية؛
• 11 خيمة؛
• هدم 09 اكواخ مثبتة بالكثبان الرملية.
ويذكر أن هذه الحملات قد لقيت استحسانا واسعا لدى الساكنة والزوار، مطالبين بالعمل على تكثيفها لتحرير الملك البحري الذي يبقى حقا للجميع وليس حكرا على بعض الخواص.

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