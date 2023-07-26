أكادير : مديرية التجهيز تلزم الصمت إزاء إحتلال الملك البحري بالشواطئ

2023-07-26 / 17:14
1
ع اللطيف بركة : هبة بريس

منذ تعيينه على راس المديرية الجهوية للتجهيز بأكادير خلال السنة الجارية، لازال مديرها لا يغادر مكتبه المكيف، لكي يطلع على عمليات الترامي على الملك البحري الذي يدخل الحفاظ عليه ضمن إختصاصاته.

فالشوطئ الشمالية لمدينة أكادير، باتت تعرف فوضى كبيرة، من إستغلال عشوائي للملك البحري وبدون تراخيص، وهو ما شكل إستنكار مصطافين بتلك الشواطئ، بدءا من شاطئ أنزا الى جل الشواطئ الاخرى ” تغازوت اورير و 25 الى إيمي ودار” بعد أن عمد أشخاص على نشر خيم بلاستيكية الى جانب أكواخ خشبية خصوصا بأهم منطقة سياحية ” تغازوت” الى جانب إنتشار مرابد بشكل عشوائي، ومنح تراخيص ” مبهمة ” لشركات الرياضات المائية ، بعضها تم حجز ألياته من طرف الدرك الملكي لغياب شروط الاشتغال، مما يطرح السؤال حول الجهة التي شرعنت لهؤلاء الأشخاص لإحداث هذه الفوضى ؟؟.

وغير بعيد يوم أمس الثلاثاء، قام أحد الاشخاص بنشر خيم سوداء كما يظهر في ( الصورة)، قبل أن يحتج مواطنون على هذا السلوك، وتتدخل السلطات المحلية لإزالتها، دون معرفة الجهات التي تسمح بذلك، مما يستدعي من الوزارة الوصية ” التجهيز” بعث لجن تقصي الحقائق الى شواطئ أكادير .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of توقيف مهاجر مغربي بميناء الحسيمة وبحوزته 8 رصاصات

توقيف مهاجر مغربي بميناء الحسيمة وبحوزته 8 رصاصات

2023-07-26 / 17:31
Photo of السعيدية .. حجز مجموعة من الكراسي والمظلات والطاولات لتحرير الملك العام البحري

السعيدية .. حجز مجموعة من الكراسي والمظلات والطاولات لتحرير…

2023-07-26 / 16:05
Photo of وفاة والي بنك المغرب السابق محمد السقاط

وفاة والي بنك المغرب السابق محمد السقاط

2023-07-26 / 15:23
Photo of وزير النقل: جميع جهات المملكة تتوفر على برامج عمل في مجال السلامة الطرقية

وزير النقل: جميع جهات المملكة تتوفر على برامج عمل…

2023-07-26 / 15:00
Photo of أكادير : إدارة مصحة خاصة ترفض منح شهادة طبية ل” عجوز ” تعرضت للكسر داخلها

أكادير : إدارة مصحة خاصة ترفض منح شهادة طبية…

2023-07-26 / 14:19
Photo of المخدرات والمؤثرات العقلية تجر شخصين لقبضة أمن تيفلت

المخدرات والمؤثرات العقلية تجر شخصين لقبضة أمن تيفلت

2023-07-26 / 14:03
Photo of مراكش : توقيع الرخص الاقتصادية ب ” سرعة ” بمقاطعة ” جليز” يثير الجدل

مراكش : توقيع الرخص الاقتصادية ب ” سرعة ”…

2023-07-26 / 12:51
Photo of إدارة المكتبة الوطنية تدعو المكتب النقابي للجلوس على طاولة الحوار

إدارة المكتبة الوطنية تدعو المكتب النقابي للجلوس على طاولة…

2023-07-26 / 12:12
Photo of حجز حوالي 20 وحدة من المفرقعات والشهب النارية بالرباط والبيضاء

حجز حوالي 20 وحدة من المفرقعات والشهب النارية بالرباط…

2023-07-26 / 11:00
Photo of التزوير وتنظيم الهجرة السرية يجر 8 أشخاص للاعتقال بتازة

التزوير وتنظيم الهجرة السرية يجر 8 أشخاص للاعتقال بتازة

2023-07-26 / 09:33

تعليق واحد

  1. مطاالبة وزارة التجهيز ان تبعث بلجنة تفتيش لمدينة أكادير قصد فتح تحقيق مع مديرية التجهيز والمسؤولين بالمدينة على سبب الخروقات والفوضى التي ضاقت منها درعا بعض شواطىء أكادير لاستغلالها الغير القانوني على مستوى الملك العمومي مما أحرج المصطافين وافسد عليهم اصطيافهم وراحتهم وقد عبر العديد منهم عن استيااىهم لهذه التصرفات اللا مسؤولة وغير اخلاقية والتي تغاضى عنها مسؤولوا المدينة بهذا الخصوص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق