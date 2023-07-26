أكادير : مديرية التجهيز تلزم الصمت إزاء إحتلال الملك البحري بالشواطئ

ع اللطيف بركة : هبة بريس

منذ تعيينه على راس المديرية الجهوية للتجهيز بأكادير خلال السنة الجارية، لازال مديرها لا يغادر مكتبه المكيف، لكي يطلع على عمليات الترامي على الملك البحري الذي يدخل الحفاظ عليه ضمن إختصاصاته.

فالشوطئ الشمالية لمدينة أكادير، باتت تعرف فوضى كبيرة، من إستغلال عشوائي للملك البحري وبدون تراخيص، وهو ما شكل إستنكار مصطافين بتلك الشواطئ، بدءا من شاطئ أنزا الى جل الشواطئ الاخرى ” تغازوت اورير و 25 الى إيمي ودار” بعد أن عمد أشخاص على نشر خيم بلاستيكية الى جانب أكواخ خشبية خصوصا بأهم منطقة سياحية ” تغازوت” الى جانب إنتشار مرابد بشكل عشوائي، ومنح تراخيص ” مبهمة ” لشركات الرياضات المائية ، بعضها تم حجز ألياته من طرف الدرك الملكي لغياب شروط الاشتغال، مما يطرح السؤال حول الجهة التي شرعنت لهؤلاء الأشخاص لإحداث هذه الفوضى ؟؟.

وغير بعيد يوم أمس الثلاثاء، قام أحد الاشخاص بنشر خيم سوداء كما يظهر في ( الصورة)، قبل أن يحتج مواطنون على هذا السلوك، وتتدخل السلطات المحلية لإزالتها، دون معرفة الجهات التي تسمح بذلك، مما يستدعي من الوزارة الوصية ” التجهيز” بعث لجن تقصي الحقائق الى شواطئ أكادير .

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