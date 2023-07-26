توقيف مهاجر مغربي بميناء الحسيمة وبحوزته 8 رصاصات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أمرت النيابة العامة بالحسيمة، تعميق البحث مع مهاجر مغربي بالديار البلجيكية، تم توقيفه من قبل المصالح الأمنية بميناء الحسيمة، وبحوزته رصاصات بحقيبته، وتعميق البحث معه للوصول الى أسباب إستقدامه لهذه الكمية وهل هناك جهات أخرى متورطة في ذلك .

وحسب مصادر محلية، فإن الموقوف كان قد وصل إلى ميناء الحسيمة في رحلة بحـــرية رفقة شقيقه، وخلال تفتيش حقائبه عثر بحوزته على 8 رصاصات حية من عيار 9 ميليمتر مخبأة بعناية .

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