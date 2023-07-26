وفاة والي بنك المغرب السابق محمد السقاط

2023-07-26 / 15:23
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هبة بريس

توفي، اليوم الأربعاء بالرباط، والي بنك المغرب السابق، محمد السقاط، عن عمر يناهز 81 سنة، حسب ما علم لدى أسرته.

وكان الراحل، الذي ولد في 7 يوليوز 1942 بفاس، قد التحق بوزارة المالية عام 1966. وفي سنة 1970 أصبح نائبا للمدير، ثم مديرا للميزانية.

وفي عام 1983، تم تعيينه مديرا عاما للجمارك والضرائب غير المباشرة.

وتقلد الراحل محمد السقاط، في الفترة من 1986 إلى 1989، منصب كاتب الدولة في الشؤون الخارجية مكلفا بالعلاقات مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية.

وفي شتنبر 1989، تم تعيينه واليا لبنك المغرب (البنك المركزي) في سياق مخطط التقويم الهيكلي. وقد ساهم بهذه الصفة، على الخصوص، في تقدم ورش الإصلاحات المالية، وإصلاح القانون الأساسي للبنك المركزي، وإعداد قانون بنكي جديد.

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