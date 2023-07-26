المخدرات والمؤثرات العقلية تجر شخصين لقبضة أمن تيفلت

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة تيفلت، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الثلاثاء، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر مصدر أمني أنه قد جرى توقيف المشتبه فيها الأولى مباشرة بعد وصولها على متن سيارة أجرة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتها على 2760 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة.

وأوضح المصدر ذاته أنه ومواصلة لإجراءات البحث، قادت التحريات إلى تحديد هوية المروج الذي كانت هذه الشحنة من الأقراص المخدرة موجهة لفائدته، قبل أن يتم توقيفه بدوره بمدينة تيفلت.

وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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