الصورة تعبيرية

المخدرات والمؤثرات العقلية تجر شخصين لقبضة أمن تيفلت

2023-07-26 / 14:03
0
هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة تيفلت، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الثلاثاء، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر مصدر أمني أنه قد جرى توقيف المشتبه فيها الأولى مباشرة بعد وصولها على متن سيارة أجرة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتها على 2760 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة.

وأوضح المصدر ذاته أنه ومواصلة لإجراءات البحث، قادت التحريات إلى تحديد هوية المروج الذي كانت هذه الشحنة من الأقراص المخدرة موجهة لفائدته، قبل أن يتم توقيفه بدوره بمدينة تيفلت.

وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وفاة والي بنك المغرب السابق محمد السقاط

وفاة والي بنك المغرب السابق محمد السقاط

2023-07-26 / 15:23
Photo of وزير النقل: جميع جهات المملكة تتوفر على برامج عمل في مجال السلامة الطرقية

وزير النقل: جميع جهات المملكة تتوفر على برامج عمل…

2023-07-26 / 15:00
Photo of أكادير : إدارة مصحة خاصة ترفض منح شهادة طبية ل” عجوز ” تعرضت للكسر داخلها

أكادير : إدارة مصحة خاصة ترفض منح شهادة طبية…

2023-07-26 / 14:19
Photo of مراكش : توقيع الرخص الاقتصادية ب ” سرعة ” بمقاطعة ” جليز” يثير الجدل

مراكش : توقيع الرخص الاقتصادية ب ” سرعة ”…

2023-07-26 / 12:51
Photo of إدارة المكتبة الوطنية تدعو المكتب النقابي للجلوس على طاولة الحوار

إدارة المكتبة الوطنية تدعو المكتب النقابي للجلوس على طاولة…

2023-07-26 / 12:12
Photo of حجز حوالي 20 وحدة من المفرقعات والشهب النارية بالرباط والبيضاء

حجز حوالي 20 وحدة من المفرقعات والشهب النارية بالرباط…

2023-07-26 / 11:00
Photo of التزوير وتنظيم الهجرة السرية يجر 8 أشخاص للاعتقال بتازة

التزوير وتنظيم الهجرة السرية يجر 8 أشخاص للاعتقال بتازة

2023-07-26 / 09:33
Photo of لبلوغ 150 ألف منصب.. أخنوش يترأس حفل إطلاق منح دعم التشغيل

لبلوغ 150 ألف منصب.. أخنوش يترأس حفل إطلاق منح…

2023-07-26 / 09:15
Photo of طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-07-26 / 09:05
Photo of “الجباري” يثمن المصادقة على مرسوم متعلق بسن تدابير تنظيمية للقضاة

“الجباري” يثمن المصادقة على مرسوم متعلق بسن تدابير تنظيمية…

2023-07-25 / 22:41

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق